Die Urlaubssaison ist fast vorbei und unsere Handygalerie ist voll mit tollen Erinnerungen an schöne Momente am Meer, in den Bergen, in der Stadt oder am Badesee. Jetzt lasst uns aus diesen Fotos und Videos tolle Posts machen! Das bringt schöne Erinnerungen zurück und hilft uns, dem grauen Alltag ein bisschen zu entfliehen.

Vor ein paar Wochen habe ich euch bereits Codes für Sticker in Instagram-Stories gezeigt. Es gibt noch mehr Möglichkeiten, euer Video oder euren Post zu verschönern.

Und zwar mit einfachen Emojis, die gut kombiniert sehr ästhetisch auf eurem Bild oder Video aussehen können.

Hier ein paar Beispiele für Emojis, die zu eurem Urlaub passen:

Meer 1: 🐚🪼🤿

Meer 2: 🫧🦀🐚🪸

Meer 3: ☀️🌊🍋🍹

Berge: 🏔️🚠🥾🌲

Sommer 1: 🧡✨🍸🍊

Sommer 2: 👙🥥🌸🍦

Sommer 3: 🥭🧴🌴

Sommer 4: ☀️🐝🌼🍍

Sommer 5: ⛱️🍓🍨🥤

Sommer 6: 🍒💌💋🤍

Roadtrip: 🚗 🧳🍟🥤

Zelten: 🏕️🪕🛶🐿️🔥

Zugfahrt: 🚂🧃🛤️🧳🎧

Italien: 🍝🛵🇮🇹🍕

Japan: 🥢🍣🍡🎏

England: 🫖🎩🕰️🇬🇧

Spanien: 🥘🇪🇸🎭🍹

Schweiz: 🇨🇭 🧀🏔️🍫

Festival: 🎫🎤⛺️🍾

Hier einmal verbildlicht: