Das Instagram-Team macht anscheinend keine Urlaubspause. Denn es gibt schon wieder eine neue Funktion, die auch für euch interessant sein könnte.

Ab sofort könnt ihr euch nicht mehr nur die vom Algorithmus vorgeschlagenen, bunt zusammengewürfelten Reels ansehen, sondern auch einstellen, dass ihr nur kurze Videos aus eurer Nähe angezeigt bekommen wollt.

Reels nur noch aus der Nähe

Und so geht's: Auf eurer Instagram-Startseite klickt ihr auf das Reel-Symbol, um nur noch Reels zu sehen. Dann klickt ihr oben links auf "für dich" (das heißt, ihr seht aktuell Videos, die Instagram für euch, also für euren Algorithmus, ausgewählt hat) und wechselt dann in die Ansicht "In der Nähe". Schon seht ihr nur noch Clips aus eurem Umkreis.

Ihr könnt auch "Gefolgt" auswählen, um nur Clips von Seiten zu sehen, denen ihr folgt. Diese Funktion gibt es zwar schon länger, ist aber noch nicht von allen entdeckt worden.