Alex Brandl

Alex Brandl ist Pfarrer in München. Sein Podcast mit dem Titel "Gott or not" findet sich auf Apple Podcasts, Spotify und Podcast.de. Er war bisher – in verschiedenen Zeitspannen und Intensitätsgraden: Beauty-PR-Berater, Katholik, Teleshopping-Requisiteur, stellvertretender Unternehmenssprecher, Opernstatist, Franzose auf Zeit, Volontär, Oberpfälzer, Grundschullehrer. Und er findet, mit so einem Rucksack ist das Leben nicht schwerer, sondern leichter.