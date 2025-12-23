Einen umfassenden Überblick über christliche, jüdische, islamische, hinduistische und buddhistische Feste liefert unser neuer Sonntags-Reader "Weltreligionen". Das 68‑seitige Heft richtet sich an Schulen, Gemeinden und die interessierte Öffentlichkeit – und soll Orientierung in einer zunehmend pluralen Gesellschaft bieten.

Der Reader enthält kurze Texte zu den wichtigsten religiösen Feiertage des Jahres 2026 aus Christentum, Judentum, Islam, Hinduismus und Buddhismus in kompakter Form. Ziel ist es, Menschen "schnell Orientierung" zu geben und Verständnis für die Vielfalt religiöser Traditionen zu fördern.

Der Reader bietet zu jedem Feiertag kurze, gut verständliche Erklärtexte – vom christlichen Epiphanias über das jüdische Pessach bis zum islamischen Zuckerfest, vom hinduistischen Diwali bis zum buddhistischen Vesakh. Insgesamt umfasst die Sammlung mehr als hundert Feste und Gedenktage, ergänzt durch internationale Gedenktage wie den Weltfrauentag, den Holocaust‑Gedenktag oder den Tag der Erde.

Reader Weltreligionen erklärt Fest- und Feiertage

Besonders ausführlich werden die Hintergründe der großen Jahresfeste dargestellt: Ostern als Höhepunkt des christlichen Kirchenjahres, der muslimische Fastenmonat Ramadan, das jüdische Laubhüttenfest Sukkot oder das farbenfrohe Holi‑Fest im Hinduismus. Die Texte erläutern historische Ursprünge, religiöse Bedeutungen und typische Bräuche.

Für uns ist das Projekt auch ein Beitrag zum gesellschaftlichen Zusammenhalt: Denn wer die Feste der anderen kennt und versteht, begegnet ihnen mit mehr Respekt. Gerade in Schulen, Kitas und sozialen Einrichtungen ist kulturelle und religiöse Vielfalt heute Alltag. Der Reader kann helfen, sensibel zu planen – etwa beim Essen während des Ramadan, beim Ferienplan zu jüdischen Feiertagen oder bei interreligiösen Veranstaltungen.