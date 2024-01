Was bedeutet das für den AI Act?

Spielkamp: Da geht es darum, gut zu erfassen, dass diejenigen, die solche Systeme einsetzen, das auch in einem Rahmen tun, den wir für richtig und angemessen halten. Der AI Act ist ein Gesetz, das vor dreieinhalb Jahren von der EU-Kommission vorgeschlagen wurde, um die Künstliche Intelligenz zu regeln. Wir setzen uns hin und schauen uns diesen Gesetzesvorschlag an. Und dann gibt es verschiedene Möglichkeiten, darauf Einfluss zu nehmen.

Können Sie ein konkretes Beispiel nennen?

Spielkamp: Es gibt ja schon sehr lange die Videoüberwachung an öffentlichen Orten. Jetzt gibt es zusätzlich die Möglichkeit, mit Unterstützung dieser KI-Systeme auch eine Gesichtserkennung durchzuführen. Man hat also nicht nur ein Bild von einer Person, die durch eine Straßenbahn läuft, sondern kann feststellen, ob diese Person in einer Datenbank für Straftäter*innen registriert wurde. Wir halten es für hochproblematisch, diese Systeme unterschiedslos an öffentlichen Plätzen zu nutzen, einfach überall, denn das gibt einer Überwachungsgesellschaft Vorschub. Hier gibt es viel Missbrauchspotenzial.

Wir sagen nicht, dass Gesichtserkennung grundsätzlich verboten werden sollte, und wir sagen auch nicht, dass der Staat das System nicht nutzen darf. Aber es muss eben in einem sehr klar konturierten Bereich stattfinden, wo man auch sicher sein kann, dass unsere Grundrechte gewahrt werden. Werden wir jetzt überall, wo wir gehen und stehen, erkannt und können nachverfolgt werden? Um das zu verhindern, bauen wir Druck auf und versuchen dafür zu sorgen, dass unsere Forderungen am Ende im Gesetz stehen.

Ist das ein Kampf von David gegen Goliath?

Spielkamp: Es ist keine Übertreibung und keine Heroisierung der eigenen Situation, wenn ich das bejahe. Andererseits bekommen wir auch eine gute Aufmerksamkeit in der Politik.

Sowohl im europäischen Parlament als auch in der deutschen Bundesregierung gibt es etliche Menschen, die sich dafür interessieren, was denn so eine zivilgesellschaftliche Organisation wie wir oder auch andere - mit denen wir Koalitionen schließen, um wirksamer zu werden – von den Gesetzen halten und welche Positionen wir vertreten.

Wir glauben, dass wir eine Organisation sind, die einen Anspruch darauf hat, gehört zu werden. Von unserer Arbeit kann sich jeder ein Bild machen. Wir sind gemeinwohlorientiert und stark gewachsen. Aber dieses Lobbying in der Politik, das machen bei uns fünf oder sechs Leute. Wenn man sich jetzt anschaut, wie viele Hunderte von Lobbyistinnen und Lobbyisten die Unternehmen haben, dann ist das schon ein Kampf von David gegen Goliath.

Haben Sie das Vertrauen in die Politik, dass sich die besten Argument am Ende durchsetzen? Und dass ethische Argumente zählen?

Spielkamp: Ja, das hoffen wir. An manchen Stellen setzt man sich durch, an anderen Stellen eben nicht. Manchmal ist es auch nicht nachvollziehbar, warum etwas so oder so entschieden wird. Wir haben gerade eine riesige Auseinandersetzung darüber, wie diese neuen "Foundation models" reguliert werden sollen, also ChatGPT und vergleichbare Systeme. Wie kann man dafür sorgen, dass die Anwenderinnen und Anwender besser wissen, wie die Systeme funktionieren? Wie kann man Diskriminierungsrisiken vermeiden? Wie kann man dafür sorgen, dass ein Qualitätsmanagement gemacht wird?

Und da haben dann in einer für uns tatsächlich ziemlich überraschenden Bestimmtheit auf einmal sowohl Robert Habeck als auch Volker Wissing vehement dagegen argumentiert, dass da überhaupt irgendeine Art von Regulierung stattfinden darf, weil das ja den Wirtschaftsstandort Deutschland beschädigt. Ich meine, der Hintergrund dafür ist ganz klar: Es gibt ein sehr erfolgreiches KI-Unternehmen in Deutschland und der Wirtschaftsminister hat sich gerade bemüht, dafür ein Investitions-Konsortium zusammenzubekommen, um dieses Unternehmen zu stützen. Und dann weiß man natürlich, woher so eine Aussage kommt. Und das sind natürlich Zugänge, die wir nicht haben. Ich sitze nicht ständig mit dem Wirtschaftsminister beim Kaffee und bespreche mit dem meine Sorgen und Nöte. Aber der Unternehmens-Chef tut das halt.

Und gefährdet es den Wirtschaftsstandort, wenn man zu viele Verbote ausspricht?

Spielkamp: Auf jeden Fall, wir brauchen die Erzeugung von Produkten. Wir leben in einem System der Marktwirtschaft. Und wir sehen, dass in wohlhabenden Gesellschaften auch bestimmte Freiheiten eher zur Geltung gebracht werden können. Aber die Behauptung, dass Regulierung innovationsfeindlich ist, ist Quatsch.

Das sehen wir an der deutschen Automobilindustrie. Wo werden denn die Elektroautos gebaut? In Kalifornien und China. Da würden die Einen nun sagen, das liegt daran, dass da ganz wenig reguliert wurde. Die haben aber krasse Regulierungen für Verbrennermotoren. Das, was die deutsche Regierung seit zwanzig Jahren verhindert hat, ist politisch eine Katastrophe, die jetzt dazu geführt hat, dass die deutsche Automobilindustrie nicht in der Lage ist, auf diese Herausforderung zu reagieren.