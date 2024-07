Dynamik der Desinformation - Lösungswege

Was können wir denn gegen Desinformation tun?

Panahi: Wir denken intensiv über diese Lösungsmöglichkeiten nach. Auf EU-Ebene sind viele neue Rechtsakte ergangen: Der Digital Service Act (DSA) nennt Desinformation als Bedrohung und enthält einige Strategien.

Es auch weitere Rechtsakte, wie die Verordnung über die Transparenz und das Targeting politischer Werbung oder auch den Verhaltenskodex gegen Desinformation, die zusammenwirken und das Problem bekämpfen könnten. Sie sorgen systemisch dafür, dass wir ein vertrauenswürdigeres und transparenteres Online-Umfeld haben, das der Desinformation vielleicht auch ein bisschen den Nährboden entzieht.

Aber das geht nicht weit genug und deswegen untersuchen wir im Projekt weitere Maßnahmen, wie man auch regulatorisch weiter vorgehen kann. Eine Maßnahme ist das "Prebunking", dabei geht es um präventive Maßnahmen, die gegen eine Desinformationskampagne eingesetzt werden können. Das wird schon eingesetzt, wenn in den Nachrichten vor einem Phänomen gewarnt wird. Beim Prebunking geht es darum, die Bevölkerung mit einer kleinen Dosis Desinformation zu versehen, um die Resilienz zu fördern. Diese Strategie zielt auf psychologische Mechanismen.

Eine andere Variante des Prebunkings ist die "Broad-Spectrum-Methode". Damit soll die Medienkompetenz allgemein gefördert werden, ohne auf eine spezifische Desinformation einzugehen. Derzeit denken wir bei Medienkompetenz immer an die Schulen. Das ist weiterhin wichtig, aber es reicht nicht mehr. Wir müssen auch die Online-Plattformen undMessengerdienste-Anbieter dazu bekommen, hier mitzumachen.

Wenn wir als Journalisten einen Fehler begehen, bekommen wir das sofort zurückgespiegelt. Wenn eine Suchmaschine inhaltliche Fehler liefert, muss sie nicht dafür haften – wäre es nicht eine Lösung, die Plattformen wie Medien zu behandeln?

Panahi: Also, da gibt es natürlich wesentliche Unterschiede. Bei den Online-Plattformen sprechen wir von Intermediären oder Vermittlungsdiensten, die natürlich nicht einer journalistischen Zeitung gleichzusetzen sind, einfach auch schon, weil es da an den redaktioneller Begleitung fehlt. Diese haben laut EU-Regulierung eine Privilegierung, sie haften also nicht automatisch für alle Inhalte, die in ihren Räumen verbreitet werden.

Unsere Handlungsempfehlungen richten sich auch nicht an die Plattformbetreiber, denn viele gute Rezepte gibt es ja schon, die man freiwillig einhalten könnte, zum Beispiel eben auch den Verhaltenskodex gegen Desinformation. Unsere Handlungsempfehlungen richten sich an die Politik, an den Gesetzgeber, aber auch an die Öffentlichkeit.

Desinformation ist ein gesellschaftliches und systemisches Risiko. Ich finde aber, neben dem bereits durch die EU-Regulierung verfolgten risikobasierten Ansatz fehlt uns ein chancenbasierter Ansatz, der auch dazu beiträgt, die demokratischen Prozesse besser zu unterstützen.

Blicken Sie optimistisch oder pessimistisch auf die EU-Gesetzänderungen?

Panahi: Wir haben durch die Rechtsakte einen größeren Sprung nach vorne gemacht und holen gerade auf, was wir bisher versäumt haben. Es werden viele Grundparameter geändert, und es bleibt zu hoffen, dass es eine effektive Rechtsdurchsetzung geben wird. Die ersten Untersuchungsverfahren gegen große Plattformensindrecht vielversprechend.

Das Thema Desinformation betrifft nicht nur die EU, sondern die Weltbevölkerung. Deshalb ist es so wichtig, im Bereich des Völkerrechts und der Diplomatie aktiv zu werden, um den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu fördern.

Und wie kann oder soll die Zivilgesellschaft künftig besser mitmischen?

Panahi: Die Zivilgesellschaft hat den Wunsch, in gesellschaftlichen Diskursen mitzuwirken. Derzeit ist unsere Gesellschaft sehr politisiert, was auch positiv ist, wenn es in eine konstruktive Richtung ginge. Es gibt Bemühungen, mehr Bürgerräte zu installieren oder Projekte, die den gesellschaftlichen Dialog fördern. Ich glaube, wir müssen diese Kompetenz erwerben, wie Diskurse und Kommunikation funktionieren und wiediese konstruktiver und konsensorientierter ablaufen können.

Wie bewerten Sie denn die globalen Bemühungen, digitale Ethik voranzutreiben?

Panahi: Die UN bemüht sich um einen Verhaltenskodex zur Informationsintegrität, der weltweit wirken könnte. Das ist nicht rechtlich verbindlich, insofern müssen wir uns fragen, wie effektiv solche Maßnahmen im einzelnen sind.

Von den meisten Staaten und Regierungen ist derzeit wenig zu erwarten. Weltweit ist die Demokratie leider auf dem Rückgang, und wir müssen deshalb darüber nachdenken, wie wir mit Menschen in anderen Ländern ins Gespräch kommen.

Auch wenn ich kurzfristig diesbezüglich eher pessimistisch bin, sehe ich langfristig doch ein großes demokratisches Potenzial durch technische Entwicklung. Vielleicht können wir die Krisen als Chance sehen und auch die aktuellen Formen der Demokratie optimieren und uns fragen, was braucht der Mensch heute, um ein mündiger Internet-Bürger zu werden? Das war ja die Hoffnung der Technologie, und daran sollten wir anknüpfen.

Dieser Text ist eine stark gekürzte und redigierte Version des Podcastes Ethik Digital.