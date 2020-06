Und doch so nah: Fernseharbeit in Zeiten der Pandemie

Hinschauen und hinfahren

Kein Film ohne Protagonisten. Kein Film ohne Kamera- und Tonleute, Cutter und die Postproduktion. Alle trifft es hart. Die Meisten arbeiten als Freiberufler. Auch sie sind wegen der Pandemie zunächst zur Untätigkeit verdammt. Doch weder sie, noch die Autorinnen und Autoren und schon gar nicht die Produktionsleitung will die nächsten Monate leere Sendeplätze akzeptieren.

Und so schauen wir nochmal genau hin. Was bedeutet denn tatsächlich die Absage der Passionsspiele für die Menschen in Oberammergau? Heike Springer fährt hin. Als Filmemacherin ist sie hier gut bekannt. Spricht mit den Menschen. Und filmt. Fängt den Mut der Menschen ein, zeigt wie sie aufstehen und versuchen, den durch die Pandemie öde gewordenen und doch weltbekannten Ort zu beleben. Und: Während wir noch gebannt auf die Infektionszahlen in den jeweiligen Bundesländer blicken, schauen die Autoren Martin Schwimmer und Dominik Utz nach Lesbos. Sie wollen hinschauen, wo im Moment nur wenige Menschen die Not der gestrandeten Flüchtlinge auf der griechischen Insel registrieren. Für diese Menschen mit Fluchterfahrung haben die Lockerungen der Pandemie-Beschränkungen keine Bedeutung, weil sie keine Auswirkung auf ihr Leben haben.

Mit Ralfs "kleinem Besteck", Marias Intuition und Heikes Entschlossenheit entstehen gerade berührende, weil nahe Geschichten. Dominik und Martin blicken auf die Vergessenen und geben ihnen damit ihre Würde zuück. "Lebensformen" bleibt sich dabei treu: Menschen und ihre Geschichten im Mittelpunkt. "Lebensformen" erzählt dichte Geschichten und nähert sich einfühlsam den Themen.