Du filmst beim Jugendcamp, postest Reels für deine Gemeinde oder überlegst, ob TikTok ein Kanal für eure Jugendarbeit sein könnte? Dann kennst du wahrscheinlich das Gefühl: Irgendwo zwischen Kreativität und Unsicherheit tauchen Fragen auf. Darf ich das posten? Was ist mit den Persönlichkeitsrechten der Jugendlichen im Video? Brauche ich Einverständniserklärungen – und wenn ja, von wem? Und was passiert eigentlich mit den Daten auf TikTok?
Social Media und Videoinhalte sind längst fester Bestandteil kirchlicher Jugendarbeit. Sie helfen uns, junge Menschen dort zu erreichen, wo sie sich aufhalten – in ihren Feeds, auf ihren Smartphones, in ihrer digitalen Lebenswirklichkeit. Doch gerade, weil wir eine besondere Verantwortung für die uns anvertrauten jungen Menschen tragen, ist es wichtig, die rechtlichen Rahmenbedingungen zu kennen und einzuhalten.
Beim nächsten Lunch & Learn am 25. Februar 2026 nimmt sich Max Wagner (ELKB) genau dieses Thema vor: "Rechtliches zu Social Media, Video und TikTok – praktische Tipps und Hinweise." In einem kurzen Impuls gibt er einen Überblick über die wichtigsten rechtlichen Grundlagen – von Bildrechten und Datenschutz bis hin zu den Besonderheiten einzelner Plattformen. Anschließend bleibt Zeit für eure Fragen und den Austausch untereinander.
Das Lunch & Learn ist ein virtuelles Format der Sonntagsblatt-Redaktion rund um das Thema FaithTok. Es findet in der Regel am letzten Mittwoch im Monat um 12:30 Uhr via Zoom statt, dauert etwa 30 Minuten und ist offen für alle, die in Kirche, Jugendarbeit oder verwandten Bereichen mit Social Media zu tun haben – egal ob haupt- oder ehrenamtlich, ob Einsteiger:in oder erfahren.
Max Wagner
Max Wagner ist Referent für Socialmedia in der Wirkstatt der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern. Er macht Socialmedia-Arbeit für die Evangelische Jugend und lebt in Nürnberg.
Lunch & Learn: TikTok in Kirche & Religion
Über das Format
Lunch and Learn ist ein virtuelles Format, das einmal im Monat in der Mittagszeit stattfindet. In rund 30 Minuten geben verschiedene Personen aus unserer Redaktion oder anderen Organisationen einen tiefen Einblick in konkrete Anwendungen und Entwicklungen rund um das Thema TikTok.
Da wir alle auf Innovationen angewiesen sind, setzen wir auf den Austausch über unsere Organisationsgrenze hinweg. Ziel ist es, voneinander zu lernen: Was funktioniert in der Praxis? Wo gibt es Herausforderungen? Welche Ideen bringen echten Mehrwert?
Das Lunch and Learn Format startet immer mit einem kurzen Impuls. Danach bleibt Zeit für Fragen und offenen Austausch. Das Format richtet sich an alle, die sich einfach und praxisnah weiterbilden möchten – offen, verständlich und gemeinsam.
Hier findet Ihr alle Termine und Themen.
Anfragen und Ideen bitte an Chefredakteurin Rieke C. Harmsen, rharmsen@epv.de