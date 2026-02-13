Du filmst beim Jugendcamp, postest Reels für deine Gemeinde oder überlegst, ob TikTok ein Kanal für eure Jugendarbeit sein könnte? Dann kennst du wahrscheinlich das Gefühl: Irgendwo zwischen Kreativität und Unsicherheit tauchen Fragen auf. Darf ich das posten? Was ist mit den Persönlichkeitsrechten der Jugendlichen im Video? Brauche ich Einverständniserklärungen – und wenn ja, von wem? Und was passiert eigentlich mit den Daten auf TikTok?

Social Media und Videoinhalte sind längst fester Bestandteil kirchlicher Jugendarbeit. Sie helfen uns, junge Menschen dort zu erreichen, wo sie sich aufhalten – in ihren Feeds, auf ihren Smartphones, in ihrer digitalen Lebenswirklichkeit. Doch gerade, weil wir eine besondere Verantwortung für die uns anvertrauten jungen Menschen tragen, ist es wichtig, die rechtlichen Rahmenbedingungen zu kennen und einzuhalten.

Beim nächsten Lunch & Learn am 25. Februar 2026 nimmt sich Max Wagner (ELKB) genau dieses Thema vor: "Rechtliches zu Social Media, Video und TikTok – praktische Tipps und Hinweise." In einem kurzen Impuls gibt er einen Überblick über die wichtigsten rechtlichen Grundlagen – von Bildrechten und Datenschutz bis hin zu den Besonderheiten einzelner Plattformen. Anschließend bleibt Zeit für eure Fragen und den Austausch untereinander.

Das Lunch & Learn ist ein virtuelles Format der Sonntagsblatt-Redaktion rund um das Thema FaithTok. Es findet in der Regel am letzten Mittwoch im Monat um 12:30 Uhr via Zoom statt, dauert etwa 30 Minuten und ist offen für alle, die in Kirche, Jugendarbeit oder verwandten Bereichen mit Social Media zu tun haben – egal ob haupt- oder ehrenamtlich, ob Einsteiger:in oder erfahren.