Wie geht TikTok im Raum von Kirche, Religion und Spiritualität? In unserem neuen Format "Lunch & Learn" geben Euch unsere Redakteur*innen Tipps und Tricks. Und wir vernetzen uns – und sorgen so für mehr Reichweite und Sichtbarkeit.
Wir treffen uns an jedem letzten Mittwoch im Monat um 12.30 Uhr auf Zoom. Es gibt einen ca. 15-minütigen Impuls von verschiedenen Referent*innen. Anschließend ist Zeit für den Austausch und für ein Gespräch. Das ist der Termin:
24. Juni 2026, 12.30 Uhr | Host: Rieke C. Harmsen, Chefredakteurin
Worauf muss ich bei TikTok-Werbeanzeigen achten? Wie erreiche ich meine Zielgruppe ohne Streuverlust? Wie kann ich meine Zielgruppe auswählen, selektieren und dynamisch erreichen? Wie kann ich mich von einer Agentur unterstützen lassen?
Zu Gast ist Michelle Wattrodt. Sie ist Expertin für digitale Werbung mit besonderem Fokus auf Social Media Plattformen sowie TikTok-Expertin und arbeitet als strategische Mediaplanerin und Mediabuyerin. Sie unterstützt Unternehmen dabei, ihre Zielgruppen effektiv über Social Media zu erreichen. In ihren Projekten verbindet sie strategisches Know-how mit praxisnaher Umsetzung, um erfolgreiche und messbare Werbekampagnen zu entwickeln.
Vernetzen und Lernen in unserem Lunch & Learn
TikTok für kirchliche Einrichtungen, Diakonie und Nonprofits
Lunch and Learn ist ein virtuelles Format, das einmal im Monat in der Mittagszeit stattfindet. In rund 30 Minuten geben verschiedene Personen aus unserer Redaktion oder anderen Organisationen einen tiefen Einblick in konkrete Anwendungen und Entwicklungen rund um das Thema TikTok.
Da wir alle auf Innovationen angewiesen sind, setzen wir auf den Austausch über unsere Organisationsgrenze hinweg. Ziel ist es, voneinander zu lernen: Was funktioniert in der Praxis? Wo gibt es Herausforderungen? Welche Ideen bringen echten Mehrwert?
Das Lunch and Learn Format startet immer mit einem kurzen Impuls. Danach bleibt Zeit für Fragen und offenen Austausch. Das Format richtet sich an alle, die sich einfach und praxisnah weiterbilden möchten – offen, verständlich und gemeinsam. Hier findet Ihr alle Termine und Themen.
Anfragen und Ideen bitte an Chefredakteurin Rieke C. Harmsen, rharmsen@epv.de
Reader FaithTok: Zum Umgang mit TikTok in Kirche & Religion
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