Wie geht TikTok im Raum von Kirche, Religion und Spiritualität? In unserem neuen Format "Lunch & Learn" geben Euch unsere Redakteur*innen Tipps und Tricks. Und wir vernetzen uns – und sorgen so für mehr Reichweite und Sichtbarkeit.

Wir treffen uns an jedem letzten Mittwoch im Monat um 12.30 Uhr auf Zoom. Es gibt einen ca. 15-minütigen Impuls von verschiedenen Referent*innen. Anschließend ist Zeit für den Austausch und für ein Gespräch. Das ist der Termin:

24. Juni 2026, 12.30 Uhr | Host: Rieke C. Harmsen, Chefredakteurin

Worauf muss ich bei TikTok-Werbeanzeigen achten? Wie erreiche ich meine Zielgruppe ohne Streuverlust? Wie kann ich meine Zielgruppe auswählen, selektieren und dynamisch erreichen? Wie kann ich mich von einer Agentur unterstützen lassen?

Zu Gast ist Michelle Wattrodt. Sie ist Expertin für digitale Werbung mit besonderem Fokus auf Social Media Plattformen sowie TikTok-Expertin und arbeitet als strategische Mediaplanerin und Mediabuyerin. Sie unterstützt Unternehmen dabei, ihre Zielgruppen effektiv über Social Media zu erreichen. In ihren Projekten verbindet sie strategisches Know-how mit praxisnaher Umsetzung, um erfolgreiche und messbare Werbekampagnen zu entwickeln.