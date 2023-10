"Sie haben nur noch zwei Wochen zu leben." Diesen Satz sagt ein Arzt zu Philipp Mickenbecker, nachdem er seine dritte Krebsdiagnose bekommen hat. Daraufhin fährt Philipp mit achtzehn Freunden nach Island, um die letzten zwei Wochen seines Lebens zu genießen. In Island geht es ihm gesundheitlich nicht gut, er hat viele Schmerzen und kann nachts schlafen. Am letzten Tag der Reise geht er am späten Abend raus, setzt sich auf einen Felsen und betet zu Gott:

"Mach mich bitte wieder gesund Gott und wenn du das tust, gib ein Zeichen. Ich möchte Polarlichter sehen".

Nach diesem Gebet geht Philipp wieder zurück ins Haus zu seinen Freunden, aber mit dem Gedanken im Kopf, dass es sehr unwahrscheinlich sein wird im Sommer Polarlichter zu sehen. Selbst ein Einheimischer, der Philipps Freunden gerade Fotos von Polarlichtern zeigte, meint, es sei unmöglich zur Sommerzeit Polarlichter zu sehen. Doch siehe da – auf einmal erstreckt sich am Himmel ein blaugrüner Lichtschein: Polarlichter.

Diese beeindruckende Szene ist in dem neuen Dokumentarfilm "Philipp Mickenbecker-Real Life" zu sehen, der seit dem 18. September 2023 in den deutschen Kinos läuft. Mickenbecker starb am 9. Juni 2021 im Alter von 24 Jahren an Lymphdrüsenkrebs in der Lunge. Vielen bleibt er aber in Erinnerung als eine Person, die die Liebe Gottes und als Nachfolger Jesu gelebt hat.

Wer war Philipp Mickenbecker?

Der deutsche YouTube-Star Philipp Mickenbecker wuchs mit seiner Familie in der Nähe von Heidelberg auf. Dort verbrachte er eine sehr harmonische Kindheit mit seinem Zwillingsbruder Johannes und seiner Schwester Elli. Zusammen mit seinem Bruder gründete er 2016 einen YouTube-Kanal mit dem Namen "The Real Life Guys". Auf diesem veröffentlichten sie Videos, in denen sie verrückte Ideen und Kindheitsträume oder verschiedene verrückte Real Life DIY-Projekte vorstellten. Ihre beliebtesten Videos waren ein selbstgebautes U-Boot oder eine fliegende Badewanne. Ihr Motto lautete:

"Do something in Real Life, wir wollen die Menschen weg vom Computer, Handy oder Videospiel holen. Sie sollen etwas Kreatives in der Natur mit Freunden unternehmen".

Leider musste Philipp in seinen jungen Jahren schon einige Schicksalsschläge hinnehmen. 2013 wurde bei ihm Lymphdrüsenkrebs diagnostiziert. Ein Jahr lang konnte er nicht zur Schule gehen, doch er besiegte den Krebs. Kurz darauf der Schock: Der Krebs kehrte zurück und mit 18 Jahren starb seine Schwester Elli bei einem Flugzeugabsturz. Das Thema Tod, das seiner Familie bis dahin völlig fremd war, wurde nun präsent. Während sein Bruder Johannes sich zurückzog und mit seiner Trauer kämpfte, begann Philipp sich für den christlichen Glauben zu interessieren. Er las die Bibel und fand trotz seiner Krebserkrankung und dem Tod seiner Schwester Hoffnung in Jesus Christus, Gott und dem Heiligen Geist.

Dokumentation über Philipps Leben: "Real Life"

Während er mit den "Real Life Guys" große Erfolge feierte, konnte Philipp der Realität und seiner Krankheit nicht entfliehen. Er war überzeugt, dass Gott ihn heilen kann. In dem Film dokumentiert der Regisseur Lukas Augustin die letzten drei Monate im Leben von Philipp. Der Film ist sehr eindrücklich, bewegend und zeigt schöne Momente mit Philipp und seinen Freunden. Er zeigt aber auch traurige Momente, zum Beispiel wie Philipp die verschiedenen Stadien seiner Krebserkrankung durchlebt.