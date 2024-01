Beckenbauer galt als die größte deutsche Fußball-Legende und auch weltweit wurde Beckenbauer als eine der herausragendsten Persönlichkeiten des Fußballs gefeiert. Sowohl als Spieler (1974) als auch als Trainer (1990) wurde er Weltmeister.

"In tiefer Trauer teilen wir mit, dass mein Mann und unser Vater Franz Beckenbauer am gestrigen Sonntag im Kreise seiner Familie friedlich eingeschlafen ist", teilte die Familie mit. "Wir bitten, in Stille trauern zu können und von allen Fragen abzusehen."

Lichtgestalt des deutschen Fußballs

Beckenbauer begann seine Karriere als Juniorenspieler beim FC Bayern und stieg schnell zum Leistungsträger auf. Er gewann zahlreiche nationale Meistertitel, dreimal den Europapokal der Landesmeister und wurde Weltpokalsieger. Der damalig beste Libero krönte seine Karriere mit dem Gewinn der Heim-Weltmeisterschaft 1974. Zwei Jahre zuvor führte er die deutsche Mannschaft zum Sieg bei der Europameisterschaft.

Mit dem Tod von Franz Beckenbauer verliert die Fußballwelt nicht nur eine Legende, sondern auch einen Mann, der den deutschen Fußball geprägt und inspiriert hat.

Beckenbauer war bekennender Katholik. Die Bild am Sonntag veröffentlichte 2019 eine Sammlung von 50 persönlichen Bekenntnissen von Menschen in Deutschland. Ein besonders bemerkenswertes Statement stammt von Franz Beckenbauer, der über seinen Glauben sprach.

"Ich bin Katholik. Das steht nicht nur in meinem Pass, ich lebe auch nach christlichen Werten. Dazu gehören selbstverständlich auch das Gebet und der Kirchenbesuch."

Beten gehörte zu seinem Leben dazu.

"Ich bete jeden Tag das Vaterunser. Es hilft mir, die täglichen Herausforderungen zu bewältigen und für meine Familie da zu sein. Es ist für mich das Gebet der Gebete, es gibt mir Kraft und Stärke.“

In einer weiteren Umfrage der Bild Zeitung zu Ostern 2009, die sich mit der Frage "Gibt es ein Leben nach dem Tod?" beschäftigte, äußerte Franz Beckenbauer seinen Glauben an ein Leben nach dem Tod:

"Mit dem Tod ist nicht alles vorbei, da bin ich sicher. Ich glaube, dass die Seele eines jeden Menschen wieder dorthin zurückkehrt, wo sie hergekommen ist. Im unendlichen Weltall ist schließlich Platz für alle. Es gibt natürlich keine Beweise dafür, sondern nur den Glauben daran. Aber allein der Glaube hilft vielen Menschen."

Franz Beckenbauer wird nicht nur für seine herausragende Fußballkarriere, sondern auch für sein tiefes spirituelles Bewusstsein und seine Offenheit für den Glauben in Erinnerung bleiben.