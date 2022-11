Würzburg (epd). Die evangelische Würzburger Kirchengemeinde St. Johannis bekommt zum 15. März kommenden Jahres eine neue Kantorin: Hae-Kyung Jung, derzeit Bezirkskantorin der Evangelischen Kirche in Freiburg, wechselt von Südbaden nach Mainfranken. Wie das Dekanat Würzburg am Montag mitteilte, hat sich das Auswahlgremium bereits am 15. Oktober für die ursprünglich aus Südkorea stammende Kirchenmusikerin entschieden. Dekan Wenrich Slenczka sprach von einem "großen Segen", dass man für St. Johannes "wieder so eine erstklassige Kantorin" gewonnen habe.

Die auch überregional bedeutende A-Kantorenstelle an St. Johannis war im August ausgeschrieben worden. Neben der musikalischen Gestaltung der Gottesdienste der Innenstadtgemeinde gehört zur Stellenbeschreibung die Leitung des renommierten Würzburger Bachchors sowie die künstlerische Leitung der Würzburger Bachwoche. Der bisherige Stelleninhaber Matthias Querbach war faktisch seit Oktober 2020 nicht mehr im Dienst, seine Tätigkeit an St. Johannis sei auf Querbachs Wunsch hin beendet worden. Die Kantorenstelle war zwischendurch nur vertretungsweise besetzt.

Die Freiburger Stadtdekanin Angela Heider bedauerte den Weggang Jungs als großen Verlust: "Sie prägte über 13 Jahre das musikalische Leben der Evangelischen Kirche in Freiburg." Die Würzburger könnten sich "auf die kommenden musikalischen Ereignisse mit dieser hochengagierten Musikerin freuen". Jung leitete in Freiburg unter anderem die Christuskantorei, zudem ist sie in der Kinder- und Jugendchorarbeit engagiert. Sie studierte Orgel in Daegu (Südkorea) sowie Detmold. 2018 bekam sie von der badischen Landeskirche den Badischen Kirchenmusikpreis verliehen.