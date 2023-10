Die Fürther Pfarrerin Stefanie Schardien ist vom Aufsichtsrat des Gemeinschaftswerks der Evangelischen Publizistik (GEP) zu dessen Theologischer Geschäftsführerin berufen worden. Damit stehen künftig zwei Fraun an der Spitze des GEP, wie das Gemeinschaftswerk am Dienstag in Frankfurt am Main mitteilte. Mitte September war bekannt geworden, dass Ariadne Klingbeil Kaufmännische Geschäftsführerin des GEP wird.

Die promovierte Theologin Schardien wird ihr Amt im März antreten und in Personalunion auch als Medienbeauftragte des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) tätig sein. Schardien ist Pfarrerin in Fürth und bundesweit als Sprecherin des "Wortes zum Sonntag" bekannt geworden.

Ariadne Klingbeil tritt ihr Amt bereits am 1. Januar an und wird gleichzeitig auch als Geschäftsführerin des Medienhauses der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau (EKHN-Medienhaus) GmbH sowie der EKD Media GmbH tätig sein. Sie war zuvor Geschäftsführerin und ist derzeit Liquidatorin bei einer Tochtergesellschaft des Verbandes der Diözesen Deutschlands, dem Rechtsträger der Deutschen Bischofskonferenz.

Schardien und Klingbeil folgen in der neu strukturierten Unternehmensleitung drei Personen, die im kommenden Jahr altersbedingt ausscheiden. Jörg Bollmann gibt im März seine Position als Geschäftsführer und Direktor des GEP sowie als Geschäftsführer der EKD Media ab. Die Geschäftsführerin des EKHN-Medienhauses, Birgit Arndt, scheidet am 1. Januar aus, und Bert Wegener, Kaufmännischer Verlagsleiter im GEP, verlässt das Haus am 30. April. Im Amt des Medienbeauftragten folgt Schardien dem Theologen Markus Bräuer, der seit November 2007 im Amt ist.

Das GEP hat in diesem Jahr die Mehrheitsanteile am EKHN-Medienhaus erworben, so dass Anfang 2024 ein gemeinschaftliches Medienunternehmen im GEP-Gebäude am gemeinsamen Standort im Frankfurter Mertonviertel mit insgesamt rund 180 Beschäftigten entsteht. Die neue Einrichtung ist in den Sparten Print, Evangelischer Pressedienst (epd), Radio, TV, Internet und Social Media sowie im Bereich Dienstleistungen für kirchliche und diakonische Einrichtungen tätig.