Reisen mit Rollstuhl: Eine "logistische Herausforderung"

Mehr Menschen benötigen im Urlaub barrierefreie Unterkunft

Dabei fällt ihr immer wieder ein weiteres Problem auf: In vielen Quartieren kommen nur ein oder zwei Zimmer für Menschen mit Behinderung in Frage. "Es fehlen Hotels mit mehreren rollstuhlgerechten Zimmern", findet Lyoth. Die könnte nicht nur sie mit ihren bis zu 20-köpfigen Reisegruppen gut gebrauchen.

Wegen des demografischen Wandels benötigen immer mehr Menschen im Urlaub eine barrierefreie Unterkunft. Statistiken zufolge hat jeder zehnte Deutsche einen Schwerbehindertenausweis. Rund 2,9 Millionen Menschen in der Bundesrepublik sind pflegebedürftig.

Barrierefrei reisen mit rollstuhlgerechtem Bus

Trotz allem hat die gebürtige Potsdamerin Lyoth bisher immer ein geeignetes Quartier gefunden. Trips in den Schwarzwald, ins Elsass, nach Kärnten und Südtirol – möglich macht das ein Bus mit Rollstuhltoilette an Bord, herausnehmbaren Sitzen und einem Lift, der die Rollstühle samt Fahrer ins Fahrzeug heben kann.

Als frühere Mitarbeiterin des Reisedienstes des Sozialverbandes VdK Bayern erhielt sie immer wieder Anrufe von Menschen mit Behinderung, die fragten, ob sich die von ihr angebotenen Ausflüge auch für blinde, gehörlose oder körperlich eingeschränkte Personen eigneten. Da wurde ihr klar: "Das ist eine Riesen-Marktlücke."

Das haben auch Tourismusverbände erkannt. Um Reisen für Menschen mit Handicap zu erleichtern, haben das Deutsche Seminar für Tourismus Berlin und die Nationale Koordinationsstelle Tourismus für Alle ein einheitliches Gütesiegel für Barrierefreiheit geschaffen. Hotels, Restaurants, Museen und andere Tourismusanbieter können sich in dem vom Bundeswirtschaftsministerium und Hotelverbänden geförderten Projekt "Reisen für Alle" prüfen lassen.

Die Ergebnisse werden in einer Datenbank im Internet veröffentlicht. Reisende können sich so vor ihrem Urlaub oder einem Ausflug über ihr Ziel informieren. Den Angaben zufolge sind bundesweit derzeit 2.150 Betriebe zertifiziert oder im Zertifizierungsprozess.

Gerade für Menschen mit körperlichen Einschränkungen sei es wichtig, mal ein paar Tage aus ihrer gewohnten Umgebung rauszukommen, sagt Lyoth. Und auch für die Partner ist eine Reise wichtig, zum Beispiel um in Kontakt mit anderen Pflegenden zu kommen: "Einfach eine Woche loslassen."

Lyoth: "Man muss hartnäckig sein"

Sie könne aber jeden verstehen, der darauf verzichte, eine private barrierefreie Reise zu planen. Denn auch die Planung des Freizeitprogramms ist aufwendig, sagt Lyoth. Jeder Rastplatz müsse barrierefreie Sanitäranlagen haben. In Gaststätten müssten die Tische "unterfahrbar" sein – also so hoch sein, dass ein Rollstuhl darunter passt. "Und zwischen den Sehenswürdigkeiten dürfen keine 500 Meter Kopfsteinpflaster liegen", zählt sie auf. Bei Stadtbesichtigungen arbeitet Lyoth deshalb mit geschulten Führern zusammen. Diese wüssten genau, wo es Aufzüge gibt oder Sitzbänke für die Begleiter.

Ansonsten setzt sie bei der Organisation der Reisen auf ihre Beharrlichkeit. Die Leute müssten verstehen, dass es ihre Mutter und ihr Bruder sein könnten, die im Rollstuhl sitzen und gerne was von der Welt sehen würde, sagt Lyoth. So sei es ihr gelungen, mit ihrer Reisegruppe die Anna Amalia Bibliothek in Weimar zu besuchen oder mit der Schmalspurbahn auf den Brocken zu fahren – Orte, die sonst nicht so leicht zugänglich sind für mehrere Menschen im Rollstuhl. "Man muss hartnäckig sein."