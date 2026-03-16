KI, Ethik und Gemeinwohl: Monika Ilves über Chancen für NGOs und Zivilgesellschaft

Monika Ilves ist Vorständin beim Zentrum für Digitalen Fortschritt D64 und Codirektorin des Institute of Electronic Business. Darüber hinaus berät die Digitalexpertin auch Unternehmen als Business Coach in der digitalen Transformation. Im Podcast Ethik Digital schildert sie, wie Gemeinwohlunternehmen sich fit machen können für KI-Tools und digitale Themen – und welche Bedeutung sie im der Gesellschaft einnehmen können.

Warum beschäftigen Sie sich mit Ethik, Digitalisierung und Gemeinwohl?

Monika Ilves: Das ist eine lange Geschichte, aber die Kurzfassung wäre: Es wurde mir aus familiären Gründen in die Wiege gelegt. Meine ganze Familie ist im Grundsatz technikbegeistert. Wir saßen mit neuen Gadgets als Familie in einem Raum und haben diskutiert, was die bessere Option wäre. Daraus hat sich mein Interesse für Technologie entwickelt. Wir können eine neue Infrastruktur hinsetzen, aber wenn die Menschen diese nicht nutzen, haben wir nicht viel davon.

Gleichzeitig ist es so: Wenn wir neue Technologie in unseren Alltag holen, verändern sich Strukturen und die Art und Weise, wie wir Information aufnehmen. Und da kommen wir auf den Punkt der Ethik, die wir bedenken müssen – auch bei Lösungen, die womöglich aus der reinen Baubegeisterung für eine Technologie nicht inhärent dabei sind.

Wir sprechen heute über Gemeinwohl und Digitalisierung. Sie haben mitgewirkt an dem White Paper "Solidarische Praxis entlang der Nutzung von KI verankern", entstanden im Verein D64 im Rahmen des Projekts "Code of Conduct für die demokratische KI". Was nützt das einem Verein oder einer NGO?

D64 ist eine Art Mitmachverein. Wir haben ungefähr 800 Mitglieder aus ganz unterschiedlichen Bereichen – sowohl Behörden und Vereine als auch eigenständige, themenbasierte Experten, Wissenschaftler und Vertreter aus der Wirtschaft. Wir haben beobachtet, dass die Nutzung von KI steigt in der Zivilgesellschaft.

Wir brauchen eine gemeinsame Verantwortung für den Umgang mit KI aus der Zivilgesellschaft heraus – für Risiken wie Diskriminierung, Intransparenz und Verstärkung von Abhängigkeiten, sowohl im wirtschaftlichen Bereich als auch bei den befragten Organisationen im Nonprofit-Bereich. Ich glaube, es waren über 60 Prozent, die damals – ich glaube, das war 2024 – bereits generative KI genutzt haben. Gleichzeitig hatte keine der Nonprofit-Organisationen irgendeine Art von Richtlinie oder Leitlinie. Dadurch entsteht natürlich eine Art Schatten-KI, dem wir mit dem Code of Conduct entgegenwirken wollten.

Was nützt der Code of Conduct einem Verein oder einer NGO?

Organisationen können sich dieses Paper herunterladen und bekommen ganz konkrete Anleitungen. Denn für viele Nonprofits ist es sehr schwer, sich mit diesem Thema zu beschäftigen, weil es meistens sehr kleine Organisationen sind, die viel mit Ehrenamt arbeiten oder einfach kleine Teams haben. Das ist so ein Riesenthema, das am Horizont steht und bei dem alle irgendwie denken: "Oh je, wie mache ich das jetzt?"

Der Code of Conduct besteht aus acht Grundprinzipien. Zudem gibt es drei Positionspapiere, in denen viele Beispiele enthalten sind. Der Code of Conduct selbst ist natürlich zunächst eine Selbstverpflichtung, die sich eine Organisation in einem Aushandlungsprozess gibt.

Anhand der Grundprinzipien kann jede Organisation entscheiden, welche Themen sie angehen will. Jede Organisation wird dabei wahrscheinlich unterschiedliche Prioritäten haben. Der kleinste gemeinsame Nenner ist zunächst, sich darauf zu einigen, dass man versucht, diese Grundprinzipien im Vereins- oder NGO-Kontext zu beachten.

Dann fängt man mit dem ersten Prinzip an: Abwägung und Nutzung. Da kann man überlegen, was man nutzt – eher Standardlösungen oder vielleicht eher eine Open-Source- oder Open-Weight-Lösung, bei der man zumindest zu einem gewissen Grad nachvollziehen kann, wie sie trainiert worden ist. Selbst wenn man im Verein keine technische Versiertheit hat, gibt es dafür bereits relativ viele übernehmbare Angebote. Das andere ist die Transparenz darüber, wie man künstliche Intelligenz nutzt – auch das lässt sich relativ schnell umsetzen, wenn man einfach für die Mitglieder oder alle, die mit dem Verein in Berührung kommen, offenlegt: "Das sind die Tools, die wir nutzen." Im besten Fall ist man offen für Diskussion – so kennt man es aus der Zivilgesellschaft ja eigentlich noch oft.

Können Sie ein Beispiel nennen für eine Organisation, die das umgesetzt hat?

Der Arbeiter-Samariter-Bund nutzt in Pflegeeinrichtungen die KI zum Einsprechen von Dokumentationen. Damit hat das Pflegepersonal mehr Zeit für die Menschen. Der Bund hat für die Nutzung eine Betriebsvereinbarung abgeschlossen: Wenn mehr KI-Tools genutzt werden, wird diese gewonnene Zeit für mehr Menschlichkeit eingesetzt.