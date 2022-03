Nachhaltigkeit ist schon seit langem ein Thema in der Münchner Gustav-Adolf-Kirchengemeinde: Regelmäßig werden im Repair-Café Fahrräder, Toaster, Klamotten oder Spielzeug repariert. Und im Portfolio des "WissensWert"-Teams der Erwachsenenbildung haben Nachhaltigkeitsthemen einen festen Platz. Fast schon logisch, dass der Kirchenvorstand sehr bald über Second-Hand-Glocken nachdachte, als die drei Eisenhartguss-Glocken von 1935 wegen Rostbefalls das Ende ihres Klanglebens erreicht hatten.

Drei Glocken aus Düsseldorf

"Anfangs haben wir durchaus über neue Glocken nachgedacht", sagt Pfarrer Stefan Ammon. Die Gemeinde holte Angebote ein, behielt daneben aber die "Glockenbörse" im Blick, auf der gebrauchte Geläute angeboten werden. "Es ist gar nicht so einfach, da etwas Passendes zu finden", sagt Ammon. Schließlich entdeckte der zuständige Glockenexperte die drei Glocken der Heilig-Geist-Kirche im Düsseldorfer Stadtteil Urdenbach. Die Kirche war 2020 aufgegeben und entwidmet worden, das Geläut stand zum Verkauf. Und sein Klang passte genau zur Glockenstimmung der katholischen Nachbarskirche in Ramersdorf.

Preislich lagen die Vorteile auf der Hand: 31.000 Euro kosteten die Glocken aus dem Rheinland, "das entspricht dem reinen Materialwert von Bronze", sagt Norbert Pietsch, Vertrauensmann des Kirchenvorstands und oberster Koordinator des Projekts. Der Guss von drei neuen Bronzeglocken hätte hingegen rund 80.000 Euro verschlungen.

Böse Überraschung

Doch als die drei Glocken - nach einem Zwischenstopp bei einer Züricher Ausstellung - zur Überprüfung beim Passauer Glockengießer Perner angekommen waren, gab es eine böse Überraschung: Die größte Glocke wies einen Gussfehler auf, dessen Schwere schlecht einzuschätzen war. "Die Glocke hat damit ja 55 Jahre tadellos geläutet", sagt Ammon. Dennoch entschied sich der Glockenrat des Kirchenvorstands, das Instrument für 13.000 Euro einzuschmelzen und neu zu gießen. Es war die richtige Wahl: Als die Experten der Gießerei die Glocke zum Test auf den Boden krachen ließen zeigte sich, dass der oberflächliche Riss schon weit in die Glockenwand gewandert war.

Ende Februar schließlich wurde das 1256 Kilogramm schwere Instrument in Passau eingeschmolzen und neu gegossen. Der Bibelvers der alten Glocke findet sich auch auf der neuen wieder: "Wir wollten die Dreiheit der alten Glocken nicht auseinanderreißen", berichtet Pfarrer Ammon. Der Kauf der Second-Hand-Glocken habe für die Ramersdorfer etwas von einer Adoption:

"Diese Glocken haben schon so lange geläutet - das ist wie eine Rettungsaktion für ein heimatloses Kind."

Alte Glocken bekommen neuen Zweck

Doch auch ihre alten Gusseisenglocken wirft die Gemeinde nicht einfach weg: Die kleinste soll, nach einer Spezialbehandlung gegen Wind und Wetter, im Garten einen Platz finden. Die beiden großen Schwestern kommen auf das Gestüt des Pferdewagenlenkers, der die neuen Glocken zur Einweihung am 26. März zur Kirche bringt.

Die neuen Klangkörper wiederum kriegen jeweils ein Schild über ihrer Aufhängung und am Glockenschalter. "So erinnern sie in memoriam an unsere alten Glocken, die zwar keinen Bibelvers trugen, aber die Namen der Evangelisten Markus, Lukas und Johannes", erläutert Norbert Pietsch. Am Ostersonntag soll der neue Dreiklang der Gustav-Adolf-Kirche dann erstmals mit nachhaltig-schönem Klang zum Gottesdienst rufen.