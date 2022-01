Ein Grund, warum das evangelische Beratungszentrum in München gerade viele Anfragen zum Thema Mobbing kommt, könnte sein, dass durch das viele Homeschooling in der Pandemie Schüler*innen und Schüler nicht viel Gelegenheit hatten, soziale Kompetenz zu lernen.

Grundsätzlich gilt: Wenn Eltern merken, dass ihr Kind in der Schule über eine längere Zeit drangsaliert, schikaniert oder womöglich angegriffen wird, dann sollten sie eingreifen. Worauf es dabei ankommt, erklärt Psychologin und Mobbing-Expertin Katharina Oßwald vom evangelischen Beratungszentrum in München im Gespräch mit dem Sonntagsblatt. Hilfsangebote für konkret von Mobbing Betroffene finden Sie weiter unten.

Woran erkenne ich Mobbing überhaupt?

Katharina Oßwald: Es gibt bestimmte Kennzeichen, dazu gehört ein Kräfte-Ungleichgewicht, also dass sich mehrere gegen einen zusammentun, oder Ältere gegen Jüngere. Dann ist auch die Häufigkeit und die Dauer entscheidend. Ein einmaliger Vorfall ist nicht gleich Mobbing, sondern das muss wiederholt und regelmäßig stattfinden. Und was auch wichtig ist: Es muss sich konstant und gezielt gegen eine Person richten.

"Konfliktlösungs-Kompetenzen helfen bei Mobbing einfach nicht."

Wie reagiert man richtig, wenn diese Kriterien erfüllt sind?

Oßwald: Was wir immer abfragen: Gibt es andere Kinder, die das auch erleben mit diesem Jungen oder Mädchen? Oder betrifft das jetzt wirklich nur dich? Wichtig ist es, zu verstehen, dass keine Konfliktlösung möglich ist. Das heißt, dass der oder die Betroffene sich auch nicht selbstständig aus der Situation befreien kann. Konfliktlösungs-Kompetenzen helfen bei Mobbing einfach nicht.

Was können die Kinder dann machen?

Oßwald: Sie sollten sich Hilfe holen und auf keinen Fall versuchen, das irgendwie alleine zu lösen. Denn das wird nicht funktionieren. Sie sollten zuerst den Eltern Bescheid sagt, den engsten Vertrauenspersonen in der Schule, den Lehrkräften – sich also an Erwachsene wenden.

"Mobbing ist gekennzeichnet von einem Kontrollverlust. Und das wichtigste ist, dass Kinder, die davon betroffen sind, ihr Kontroll-Gefühl wiedererlangen."

Und wie sollten diese Erwachsenen dann am besten reagieren?

Oßwald: Das A und O ist tatsächlich, das Kind mit seinen Problemen ernst zu nehmen, auf keinen Fall versuchen, ihm irgendeine Schuld zuzuweisen. Dann braucht es Gespräche mit dem Kind, und ganz wichtig: Kein Verhör, kein offensives Ausfragen. Zeit mit dem Kind verbringen und ganz entspannt Raum dafür schaffen, dass das Kind erzählen kann. Man sollte ihm auch Mut zusprechen, sagen: Wir schaffen das, wir holen uns Hilfe – das ist nicht okay, was da mit dir gemacht wird. Also wirklich alles, was irgendwie das Selbstvertrauen stärkt. Mobbing ist gekennzeichnet von einem Kontrollverlust. Und das wichtigste ist, dass Kinder, die davon betroffen sind, ihr Kontroll-Gefühl wiedererlangen.

Welche Rolle kann Ihre Beratungsstelle dabei spielen?

Oßwald: Wir kommen häufig in dem Moment ins Spiel, wo Eltern in komisches Bauchgefühl haben und noch nicht sicher sind: Ist es überhaupt Mobbing oder ist es einfach nur schwieriges Klassen-Klima? Und dann hängt es davon ab, wie das Kind dazu eingestellt ist, ob es ein längerer Begleitungsprozess wird, oder ob es schon reicht, ein bisschen über Mobbing und die Möglichkeiten, die man hat, aufzuklären. Das ist total unterschiedlich.