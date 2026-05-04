Ganz in der Nähe des kreisrunden Bolsenasee nördlich von Rom, der vulkanischen Ursprungs ist, liegt Bonaventuras Geburtsstädtchen Bagnoregio – auf einem spektakulären Tuffsteinfelsen und bis heute nur zu Fuß zu erreichen.

Von Bonaventura selbst stammt der Bericht, er habe in seiner Kindheit einmal durch die Fürbitte des heiligen Franz von Assisi eine schwere Krankheit überlebt. Die Legende brachte dieses Selbstzeugnis mit seinem Ordensnamen in Verbindung: Als Kind habe Giovanni mit seiner Mutter noch den heiligen Mann in Assisi besucht, als dieser im Oktober 1226 im Sterben lag. Und beim Anblick des kleinen Buben habe Francesco ausgerufen: "O bona ventura!" – "O glückliche Schicksalsfügung!"