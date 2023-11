Was war wohl das Erste, das Lazarus getan hat, nachdem er von den Toten auferweckt worden war? Vermutlich war er zunächst irritiert, sehr irritiert sogar, schließlich war er tot – vier Tage lang, so erzählt es das Evangelium nach Johannes. Und nun war er ganz plötzlich wieder mitten im Leben – und am Leben. Jesus hat gerufen: "Komm heraus, Lazarus!" Komm heraus aus dem Tod, komm zurück ins Leben – nun aber als neuer Mensch, denn du bist ein Mensch, der den Tod gesehen und erlebt hat; du bist aber auch ein Mensch, der durch den Tod wieder ins Leben gerufen worden ist. Was also tust du als Erstes, nachdem du wieder da bist und doch jetzt alles ganz anders ist, weil du anders bist?

Doch zuvor hat Jesus sich Zeit gelassen auf dem Weg zum Haus von Martha und Maria und damit zum Haus, in dem Lazarus erst krank, dann sterbend, dann tot war und schließlich beweint wurde. Zwei Tage waren es – zwei Tage, in denen er mit seinen Jüngern fast noch gestritten hat, ob es klug sei, nach Galiläa zurückzukehren. Er war dafür. Sie aber haben darauf verwiesen, dass sie alle in Galiläa keine guten Erfahrungen gemacht hätten. Mit anderen Worten: Sie waren dort nicht erwünscht. Geradezu gottergeben hat dann aber Thomas, einer der Jünger, gesagt: "Lasst uns mit ihm gehen, dass wir mit ihm sterben." So ernst war die Lage.

Wer kann in dieser Welt noch leben, wenn er oder sie diese schon einmal gänzlich verlassen hat?

Zwei Tage also, in denen Lazarus letztlich schon gestorben war, aber kein Jesus war weit und breit zu sehen – und das, obwohl sie gute Freunde gewesen sind. So oft war Jesus in diesem Haus zu Gast gewesen, aber nicht einmal das konnte ihn bewegen, zügig zu Lazarus und seinen Schwestern zu kommen, um zu retten, was noch zu retten war. Und so starb Lazarus.