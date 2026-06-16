Sie ist ein herumvagabundierendes, ungehorsames und verstocktes Weibsbild, das unter dem Vorwand der Frömmigkeit falsche Lehren erfindet!" Keine Frage: Filipe Sega, der päpstliche Nuntius in Madrid, war von Teresa genervt. Schließlich hatte die Nonne aus Ávila schon mehrere Reformklöster gegründet, als er sein Amt im Juli 1577 antrat – und sie dachte nicht daran, mit 62 Jahren kürzerzutreten.

Teresa de Jésus, so ihr Ordensname, war für die katholische Obrigkeit wie ein Reißnagel im Allerwertesten. Eine Frau, die innige Gespräche mit ihrem Seelen-Freund Jesus führt, die einen verlotterten Orden reformiert, die nebst Frauen- sogar Männerklöster gründet und Glaubensbücher in der Landessprache schreibt: Das war im kirchlichen Protokoll nicht vorgesehen.

Mit Glaube, Charme und Hartnäckigkeit

Doch Teresa von Ávila ließ sich von diesem letzten Widersacher in ihrem Leben nicht einschüchtern. Immer schon war sie konfrontiert gewesen mit Kirchenmännern, die sie herabwürdigen, kleinhalten und ausbremsen wollten. Sie hatte sie fast alle besiegt – mit Charme, Hartnäckigkeit und ihren beeindruckenden Glaubenserfahrungen.

In ihren Aufzeichnungen notierte die Karmelitin dann stets, dass sie den Betreffenden "sehr liebgewonnen hatte" – eine Umschreibung dafür, dass aus ihrem Kritiker ein glühender Verehrer geworden war. Nach einer Begegnung mit Teresa befragt, antwortete der Dominikaner Juan de Salinas mit dem höchsten Lob, das damals denkbar war: "O, Ihr habt mich getäuscht, da Ihr mir sagtet, sie sei eine Frau; in Wirklichkeit ist sie ein echter Mann, und zwar einer von den ganz bärtigen."

Auch der arme Nuntius Filipe Sega bekam das zu spüren: Er kassierte eine Schlappe gegen die renitente Nonne. Gegen seine Rufmordkampagne, die Unzucht in ihren Klöstern unterstellte, hatte Teresa ihre Freunde im Umfeld des spanischen Königs aktiviert. Mit Erfolg: 1579 musste Sega sein Dekret gegen Teresas Reformklöster vollständig zurücknehmen.