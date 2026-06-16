Sie ist ein herumvagabundierendes, ungehorsames und verstocktes Weibsbild, das unter dem Vorwand der Frömmigkeit falsche Lehren erfindet!" Keine Frage: Filipe Sega, der päpstliche Nuntius in Madrid, war von Teresa genervt. Schließlich hatte die Nonne aus Ávila schon mehrere Reformklöster gegründet, als er sein Amt im Juli 1577 antrat – und sie dachte nicht daran, mit 62 Jahren kürzerzutreten.
Teresa de Jésus, so ihr Ordensname, war für die katholische Obrigkeit wie ein Reißnagel im Allerwertesten. Eine Frau, die innige Gespräche mit ihrem Seelen-Freund Jesus führt, die einen verlotterten Orden reformiert, die nebst Frauen- sogar Männerklöster gründet und Glaubensbücher in der Landessprache schreibt: Das war im kirchlichen Protokoll nicht vorgesehen.
Mit Glaube, Charme und Hartnäckigkeit
Doch Teresa von Ávila ließ sich von diesem letzten Widersacher in ihrem Leben nicht einschüchtern. Immer schon war sie konfrontiert gewesen mit Kirchenmännern, die sie herabwürdigen, kleinhalten und ausbremsen wollten. Sie hatte sie fast alle besiegt – mit Charme, Hartnäckigkeit und ihren beeindruckenden Glaubenserfahrungen.
In ihren Aufzeichnungen notierte die Karmelitin dann stets, dass sie den Betreffenden "sehr liebgewonnen hatte" – eine Umschreibung dafür, dass aus ihrem Kritiker ein glühender Verehrer geworden war. Nach einer Begegnung mit Teresa befragt, antwortete der Dominikaner Juan de Salinas mit dem höchsten Lob, das damals denkbar war: "O, Ihr habt mich getäuscht, da Ihr mir sagtet, sie sei eine Frau; in Wirklichkeit ist sie ein echter Mann, und zwar einer von den ganz bärtigen."
Auch der arme Nuntius Filipe Sega bekam das zu spüren: Er kassierte eine Schlappe gegen die renitente Nonne. Gegen seine Rufmordkampagne, die Unzucht in ihren Klöstern unterstellte, hatte Teresa ihre Freunde im Umfeld des spanischen Königs aktiviert. Mit Erfolg: 1579 musste Sega sein Dekret gegen Teresas Reformklöster vollständig zurücknehmen.
Steckbrief
+ Teresa von Ávila wird am 15. März 1515 als Tochter eines "Conversos", eines Christen mit jüdischer Herkunft, geboren.
+ Um die Ehe zu vermeiden, tritt sie 1535 ins Kloster ein. Jesuiten ermutigen sie, ihren Visionen zu trauen.
+ Ihre Glaubenserfahrungen schreibt Teresa, der Inquisition zum Trotz, in der Volkssprache nieder – Bücher wie "Die Seelenburg" werden zu Weltklassikern.
+ Teresa reformiert den Karmelorden und gründet 18 neue Klöster.
+ Am 4. Oktober 1582 stirbt sie in Alba de Tormes.
Dass Teresa als Ordensfrau einmal eine so weitreichende Wirkung entfalten würde, war zu Beginn ihres Klosterlebens nicht abzusehen. Denn der Start war mehr als holprig: Nach dem Tod ihrer Mutter kam das lebenslustige 13-jährige Mädchen 1528 in die Obhut der Augustinerschwestern von Ávila. Ihre Abneigung gegen das Klosterleben sei riesengroß gewesen, und in den Gebetsstunden blieb ihr Herz kalt, schreibt sie. Andererseits erwartete sie außerhalb der Klostermauern die Ehe, verbunden mit völliger Unterordnung und Verlust jeder Selbstständigkeit – für Teresa eine Horrorvorstellung.
Der innerliche Zwiespalt macht Teresa krank: Hohes Fieber und Ohnmachtsanfälle überkommen sie, sodass ihr Vater sie nach Hause holt. Dennoch entscheidet sie sich "aus knechtischer Furcht" vor der Ehe für das kleinere Übel des Klosterlebens. Am 2. November 1535 tritt die 20-Jährige dem Karmeliterkloster Santa Maria de la Encarnacion bei. In seiner Biografie über Teresa von Ávila verweist der Münchner Schriftsteller Alois Prinz auf die Parallelen zu Martin Luther: "Ich bin nicht gerne ein Mönch geworden", habe der Reformator später gestanden. Umso pflichtschuldiger erfüllte Luther seine Klosterpflichten und hoffte bei allem, irgendwann "einen gnädigen Gott" zu finden – so wie Teresa bei allem Widerwillen gegen das Kloster auf "einen freundlichen Gott" hoffte.
Sie fasst Vertrauen in ihre mystischen Erfahrungen
Ihr inneres Suchen und Ringen sollte noch viele Jahre dauern. Das "zarte Pfeifen des Hirten" konnte die starren Klosterregeln nicht durchdringen. 1539 wird Teresa schwer krank und fast bei lebendigem Leib begraben. Jahrelang plagen sie Glaubenszweifel und – unter anderem in Gestalt des Ortspfarrers von Ávila – schlechte geistliche Ratgeber. Teresa erlebt im Gebet ekstatische Zustände und Levitationen. Einmal sieht sie einen Engel, der ihr einen goldenen Pfeil ins Herz stößt. Der Schmerz habe sie "ganz und gar brennend vor Gottesliebe" zurückgelassen. Die junge Nonne fühlt sich hin- und hergerrissen zwischen solchen verstörenden Gotteserfahrungen und darauf folgenden spirituellen "Trockenzeiten".
Schließlich kommt sie in Kontakt mit dem neuen Jesuitenorden. Die Gespräche mit gelehrten und empfindsamen Männern wie Diego de Cetina und Juan Prádanos, später mit Johannes vom Kreuz und ihrem geliebten Jerónimo Grácian, bringen für Teresa die Wende. Sie fasst Vertrauen in ihre mystischen Erfahrungen. Und in ihr wächst der Wunsch, das verweltlichte Klosterleben zu reformieren, um der Freundschaft mit Gott mehr Raum zu verschaffen. Denn bei Teresa ist Gott ein Du, mit dem das Ich sprechen kann.
Nach zwei Jahren Vorbereitungszeit ist es soweit: Im Morgengrauen des 24. August 1562 schleicht sich Teresa mit vier Mitschwestern in ein Haus, das sie insgeheim zum Kloster hat umbauen lassen. San José ist ihre erste Gründung, 17 weitere in ganz Spanien sollen folgen. Als Erfolgsrezept wendet Teresa jedesmal eine Art Hausbesetzer-Taktik an: Bei Nacht und Nebel eine Bruchbude zum Kloster ausrufen, dann die Empörung von Stadtrat und Kirchenoberen abwettern, dann um eine bessere Unterkunft verhandeln – und bleiben.
Es klappt eigentlich immer, sogar in Toledo. Zur Hochburg der spanischen Inquisition hatte die Ordensfrau mit jüdischen Wurzeln eine besondere Beziehung: Ihr Großvater war ein "Converso", der Toledo verlassen musste, um als Christ in Ávila ein neues Leben zu beginnen. Alles Fremde wird in der erzkatholischen Stadt als "lutheranos" beschimpft – Ironie des Schicksals, dass Teresa hier im ehemaligen Judenviertel eins ihrer Reformklöster installiert.
Vielen körperlichen Leiden zum Trotz nimmt die "Madre" auch im hohen Alter noch beschwerliche Reisen auf dem Planwagen durch halb Spanien in Kauf, um Klöster zu gründen. "Wir sollen uns nicht danach sehnen, unsere Ruhe zu haben", schreibt sie, und dass ihr ein ruhig dahinplätscherndes Leben suspekt sei: Der Leib werde dabei dick, "die Seele aber ganz dünn".
"Wenn Rebhuhn, dann Rebhuhn"
Askese mit harten Bußübungen ist ihr dennoch fremd. Als sich eine adlige Dame am reich gedeckten Tisch einmal über den Appetit der Nonne mokierte, lachte Teresa nur und sagte: "Lobe lieber die Freundlichkeit deines Herrn und merke dir: Wenn Rebhuhn, dann Rebhuhn, wenn Fasten, dann Fasten." Das geflügelte Wort zeigt, wie herzlich, bodenständig und humorvoll Teresa gewesen sein muss.
Ein Jahr vor ihrem Tod kam endlich die päpstliche Erlaubnis zur Gründung einer eigenen Ordensprovinz der "unbeschuhten" Karmeliten. Typisch für die Zeit: Zum Gründungs-Konvent waren nur Männer, nicht aber Teresa eingeladen. Also diktierte sie der Versammlung ihre Ideen per Brief. Ihr wichtigstes Anliegen für den neuen Orden: den Geist des Rigorismus fernzuhalten. "Unsere ganze Existenz hängt daran, die Gelegenheit auszuräumen, damit diese finsteren Frömmler, diese Verderber der Bräute Christi, keine Chance haben", schreibt die Ordensmutter.
Sie wünschte sich, dass Glaubenserfahrung in praktische Nächstenliebe mündete: "Der Herr schaut nicht so sehr auf die Größe der Werke, als vielmehr auf die Liebe, mit der sie getan werden." Und ohne Gott, das stand für sie fest, sind alle Gebete und Taten nichts. Ihr Credo lautete: "Solo dios basta" – "Gott nur genügt".
Quelle und Impuls
Ich möchte,
dass ihr nur dieses eine begreift:
Es geht auf diesem
geistlichen Wege
nicht darum, viel zu denken,
sondern viel zu leben.
Was am meisten Liebe
in euch weckt,
das tut.
(Teresa von Ávila)
MEIN LEBEN ALS CHRIST sehe ich als geistlichen Weg. So wie man einen Weg auf einer Wanderung zurücklegt, der durch verschiedene Landschaften führt, so verläuft auch mein spirituelles Leben. Im Laufe der Zeit wandle ich mich, durchlaufe Stationen, durchschreite Passagen.
DAS BILD DES WEGES im geistlichen Sinn wählt Teresa in vielen ihrer Bücher. Sie ist einen bewussten Weg in die Innenräume der Seele gegangen. Wir können sie als Pfad-Finderin für die Erkundung unserer Innenräume ansehen.
TERESA SPRICHT AUS EIGENER Erfahrung mit dem Gebet, dass es für das Vorankommen im geistlichen Leben am besten ist, die Liebe in sich zur Entfaltung zu bringen. Liebe weckt wieder Liebe – dieser Grundsatz gilt für Teresa vor allem für die Beziehung des Menschen zu Gott.
DER MENSCH, der sich von Gott beschenkt und angenommen empfindet, der wird immer mehr zum Beschenkten. Er findet keinen Gefallen daran, Gott durch "Leistung" irgendwelcher Art zu beeindrucken. Viel zu denken, zu differenzieren und zu kategorisieren wird da überflüssig, wo sich der liebende Geist auf Gott als liebendes Gegenüber, als gegenwärtiges DU ausrichtet.
WAS FÜR TERESA für das Gebet gilt, das gilt auch im zwischenmenschlichen Bereich: Liebe und aktives Tun gehören zusammen wie ein Paar Schuhe. Hat man beide an und "passen" sie, dann kann man gut ausschreiten, findet seinen Weg auch im unwegsamen Gelände, in den Widrigkeiten des Alltags. Man kann elegant die Pfütze umgehen – oder mit Wonne in sie hineinspringen wie ein kleines Kind.
Sr. Johanna Kuric, Kloster Karmel Heilig Blut Dachau