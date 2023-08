Wo ist Behle? Der Reporter Bruno Moravetz ist 1980 ganz verzweifelt. Der junge deutsche Skilangläufer Jochen Behle ist bei Olympia in Lake Placid am Anfang überraschend weit vorne dabei. Doch dann verlieren ihn die Kameras aus dem Blick. Was ist mit Behle? Wir wissen nichts, wir sehen ihn nicht. Behle ist weg! Behle ist einfach nicht mehr zu sehen. Ist er also für immer verschwunden? Alle Hoffnungen schon wieder zerstoben?

So ging es auch den Menschen vor 2.000 Jahren. Sie haben Jesus von Nazareth erlebt. Wie er unter ihnen wandelt und redet. Er verliert sein Leben am Kreuz. Verleugnet, verhöhnt, verstoßen. Dabei hat er vom ewigen Leben gesprochen, Visionen angeboten. Vor allem die vom Reich Gottes. Eine andere, bessere Welt. Und jetzt ist er weg. Wie Behle vom Erdboden verschluckt. War also alles nur ein Spuk? Lug? Trug? Das Reich Gottes eine Fantasie in a-Moll? Na toll! Irgendwann. Irgendwo. Irgendwie. Unbestimmt das Ganze wie ein Wackelpudding. Wie dieses Reich aussieht, weiß auch keiner. Jeder und jede kann in das Reich Gottes hineininterpretieren, wozu er oder sie lustig ist.

Nein. Wenn das Reich Gottes nur so ein blubberndes Etwas wäre, eine hingeworfene Floskel für Visionsarme, dann wäre der Glaube daran Glückssache. Das Vertrauen auf Gott wäre ungefähr so sicher wie eine Aktie bei Wirecard. Ramschniveau. Aber es ist anders. Dreifach anders.

1. Stromausfall im Reich Gottes

Das Reich Gottes ist manchmal wirklich weg. Wie Jesus, sein Verkünder. Der ist nach dem Tod am Kreuz abgetaucht. Sie haben den Leichnam niedergelegt. Eine Nieder-lage. Mit ihm seine ganzen Visionen, Hoffnungen. Die Zeit zwischen Karfreitag und Ostern dauert für uns mal drei Tage, mal drei Monate, mal drei Jahre. Depressive Menschen schildern das: wie in ihren dunklen Phasen Gott keine Relevanz für sie hat. Wie nichts, aber auch gar nichts sie erreicht.