Clara Schumann: In aller Kürze

Clara Schumann wird am 13. September 1819 in Leipzig geboren. Sie ist eine gefeierte Pianistin und prägt mit ihren Kompositionen ein ganzes Jahrhundert. Bereits als Teenager verliebt sie sich in Robert Schumann. Um heiraten zu können, muss das Paar jedoch einige Hürden überwinden. Ihre Ehe ist für die damalige Zeit außergewöhnlich: Clara macht Karriere am Klavier und geht auf Tournee. Als ihr Mann stirbt, muss Clara Schumann alleine für die sieben Kinder sorgen. 1878 wird sie erste weibliche Professorin am Hoch'schen Konservatorium in Frankfurt am Main. Bis wenige Jahre vor ihrem Tod 1896 steht sie noch auf der Bühne.

Die gebürtige Leipzigerin war die wohl berühmteste Pianistin des 19. Jahrhunderts. "Sie war eine bedeutende Künstlerin, die ihren männlichen Künstlerkollegen in nichts nachstand", sagt der Geschäftsführer des Leipziger Schumann-Vereins und Leiter des Schumann-Hauses, Gregor Nowak.

Clara Schumann: Komponierendes Wunderkind

Clara war ungewöhnlich begabt, hatte mit nur neun Jahren ihren ersten öffentlichen Auftritt im Leipziger Gewandhaus. Sie galt als pianistisches Wunderkind. Von ihrem Vater Friedrich Wieck erhielt sie eine harte Ausbildung. Bereits in jungen Jahren soll Clara über ein erstaunliches Repertoire verfügt haben. Sie glänzte auch mit eigenen Kompositionen und war eine der führenden Beethoven-Interpretinnen ihrer Zeit.

Schon als Kind lernte sie ihren späteren Ehemann Robert Schumann kennen, der bei ihrem Vater Klavierunterricht nahm. Mit 16 verliebte sie sich in den neun Jahre älteren Komponisten.

Friedrich Wieck soll Robert Schumann geschätzt, aber als Schwiegersohn nicht akzeptiert haben. Clara und Robert mussten eine Heiratserlaubnis per Gericht erwirken. 1840, kurz vor Claras 21. Geburtstag, gaben sie sich das Jawort und bezogen ihre erste gemeinsame Wohnung in der Leipziger Inselstraße, im heutigen Schumannhaus.

Clara und Robert: Eine Partnerschaft auf Augenhöhe

"In Leipzig nahm ein Experiment seinen Anfang", sagt Nowak – das Experiment einer Künstlerehe, in der beide Partner gleichberechtigt sind. Robert hätte sich so nie entwickelt ohne Clara und umgekehrt. Dabei hätten beide um ihre Talente gerungen. Als Mann sei Robert in seiner Zeit verhaftet gewesen.

Tatsächlich erzählt Clara in ihren Tagebüchern davon, dass sie in ihrem ersten Ehejahr weniger zum Üben gekommen sei, um ihren Mann beim Komponieren nicht zu stören. Aber sie habe sich durchgesetzt, sagt Nowak, konzertierte schon bald, sei auch gereist. Zum Teil begleitete Robert sie bei den Gastspielen. Es habe ihn allerdings gekränkt und geschmerzt, dass er dann nicht der Mittelpunkt gewesen sei, erzählt Nowak. Jedoch: Wenn Clara allein auf Reisen gegangen sei, habe er keine Note schreiben können.