News: Bedford-Strohm "entsetzt" über Regelverstöße bei Demonstrationen - Knabenchöre fordern Zeitplan für Öffnungen

Bedford-Strohm "entsetzt" über Regelverstöße bei Demonstrationen

Dienstag, 12. Mai, 10.31 Uhr: Der EKD-Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) Heinrich Bedford-Strohm hat sich empört über Proteste gegen Corona-Maßnahmen geäußert, bei denen Abstandsregeln nicht eingehalten wurden. "Ich bin entsetzt über die Bilder von den Corona-Demonstrationen und die Rücksichtslosigkeit, die darauf sichtbar wird", schrieb Bedford-Strohm auf Facebook.

Ein ganzes Land habe über viele Wochen mit großer, aus Einsicht kommender Disziplin die Kontaktbeschränkungen mitgetragen, erklärte der Ratsvorsitzende. Dadurch seien Bilder von überfüllten Krankenstationen und vielen Toten wie in Bergamo oder New York in Deutschland verhindert worden. "Und nun ignorieren viele der Demonstranten von gestern alle diese Regeln und gefährden damit nicht nur sich, sondern vor allem viele andere."

"Man kann über alle Maßnahmen kontrovers diskutieren", sagte der Theologe, der auch bayerischer Landesbischof ist. Aber sich unter Gefährdung anderer Menschen einfach über die Regeln, die gewählte Regierungen nach gründlicher Abwägung beschlossen haben, bewusst hinwegzusetzen, sei nicht in Ordnung. "Und dass Rechtsextreme und alle möglichen Verschwörungstheoretiker das jetzt für ihre Zwecke nutzen, ist umso schlimmer."

Am Wochenende hatten in mehreren deutschen Städten Tausende gegen die Einschränkungen wegen der Corona-Pandemie demonstriert. Manche Teilnehmer vertraten dabei krude Theorien, die die Gesundheitsgefahr durch das neuartige Virus infrage stellen und unterstellen, dass das Virus für Einschränkungen gegen die Interessen der Bürger missbraucht werde.

Internationaler Museumstag am Sonntag findet digital statt

Montag, 11. Mai, 13.35 Uhr: Die Museen in Bayern dürfen seit Montag unter Auflagen wieder öffnen. Aber der Internationale Museumstag am 17. Mai kann noch nicht wie gewohnt mit Veranstaltungen vor Ort stattfinden. Die Landesstelle für nichtstaatliche Museen teilt mit, dass der Tag ins Internet verlegt worden sei. Stattdessen werde man unter #MuseenEntdecken in den sozialen Medien wie Instagram, Facebook, Twitter oder YouTube oder den eigenen Webseiten verschiedene Formate anbieten: Live-Führungen, 360-Grad-Rundgänge, interaktive Ausstellungen, Quiz-Spiele, Podcasts oder Video-Beiträge seien geplant. Auf das Motto "Museen für Vielfalt und Inklusion" nimmt beispielsweise die KZ-Gedenkstätte Dachau Bezug, die auf ihrer Facebook-Seite Live-Rundgänge bieten werde. Das Porzellanikon, das staatliche Museum für Porzellan in Hohenberg an der Eger/Selb, wiederum bietet auf YouTube ab 14 Uhr live einen Blick ins Depot sowie Expertengespräche mit den Kuratoren. Die "kunst galerie fürth" lädt Kinder ab acht Jahren zu einem digitalen Live-Workshop ein. Alle geposteten Beiträge sind aufgelistet auf der Homepage.

Knabenchöre fordern Zeitplan für Öffnungen

Montag, 11. Mai, 13.15 Uhr: Fünf berühmte deutsche Knabenchöre sehen sich mit Blick auf die Corona-Krise in ihrer Existenz bedroht. Es brauche "dringend klare Rahmenbedingungen und einen Zeitplan für die Wiederaufnahme des Probe- und Konzertbetriebs", erklärten die Ensembles. Es sind die Augsburger Domsingknaben, der Tölzer Knabenchor, die Regensburger Domspatzen, der Windsbacher Knabenchor und der Dresdner Kreuzchor.

Sollten die finanziellen Einbußen infolge der Corona-Einschränkungen noch länger anhalten, seien diese "existenzbedrohend für den Fortbestand der Chöre", hieß es in dem Appell. Die Chöre überbrückten die Krise bislang mit viel Kreativität, "die aber online an ihre Grenzen kommt", hieß es weiter. Proben seien seit Mitte März nicht mehr möglich, virtuelle Alternativen kein adäquater Ersatz.

Zwar werde der Schulbetrieb langsam wieder aufgenommen, jedoch fehle weiter eine politische Aussage oder Entscheidung darüber, wann mit Proben in Kleingruppen oder in Ensemblestärke wieder begonnen werden könne. Diese lange Pause bedeute, dass die Knabenchöre "nahezu vollständig wieder aufgebaut werden müssen", schreiben die Chöre. Zudem sei es in der aktuellen Situation kaum möglich, musikalischen Nachwuchs zu finden.

Regionalbischöfin Greiner entsetzt über Corona-Appell von rechtskonservativen Bischöfen

Sonntag, 10. Mai, 14.03 Uhr: Die evangelische Bayreuther Regionalbischöfin Dorothea Greiner hat einen Appell rechtskonservativer Bischöfe gegen die Corona-Maßnahmen scharf kritisiert. In ihrer Predigt am Sonntag in der Michaeliskirche Hof äußerte sie ihre Entsetzung darüber, dass mehrere ranghohe Kardinäle, darunter der ehemalige Präfekt der vatikanischen Glaubenskongregation Kardinal Gerhard Ludwig Müller, einen Internet-Appell mit Verschwörungstheorien etwa zu den Einschränkungen der Religionsausübung infolge der Pandemie unterstützt hätten. Dies sei kein Aufruf der katholischen Kirche, sondern von "fehlgeleiteten und fehlleitenden Menschen", so Greiner.

In dem Appell seien Halbwahrheiten ohne Liebe kombiniert mit merkwürdigen Verschwörungsszenarien. "Da sprechen Menschen, denen es primär um die Macht und Freiheit der Kirche geht und die dabei von der Macht der Liebe Jesu weit entfernt sind". Eine Kirche, die auf die Durchsetzung ihrer Freiheit poche, aber den Schutz der Schwachen nicht im Blick habe, sei keine Kirche Jesu Christi.

Im ersten Gottesdienst nach den Lockerungen der Ausgangsbeschränkungen erklärte Greiner, sie stehe dazu, unter den Sicherheitsmaßnahmen Gottesdienst zu feiern, die der Staat und evangelische und katholische Kirche gemeinsam festgesetzt hätten. Singen mit Mundschutz sei gewöhnungsbedürftig. "Doch diese Einschränkungen machen uns nicht wirklich unfrei".

Am Sonntag war die katholische Deutsche Bischofskonferenz auf Distanz zu dem Appell gegangen. Der Vorsitzende der Bischofskonferenz, der Limburger Bischof Georg Bätzing, erklärte, die Bewertung der Corona-Pandemie durch die Bischofskonferenz unterscheide sich grundlegend von dem Aufruf.

Kliniken in Bayern auf dem Weg zum normalen Betrieb

Samstag, 9. Mai, 14.56 Uhr: Die Krankenhäuser in Bayern können sich allmählich wieder auf einen gewohnten Betrieb einstellen. Am Samstag trat im Freistaat eine neue Allgemeinverfügung in Kraft, nach der bis auf wenige Ausnahmen reine Privatkliniken und psychosomatische Einrichtungen ohne Einschränkungen in ihren Normalbetrieb zurückkehren, teilte das Gesundheitsministerium mit.

Krankenhäuser, die für die Versorgung von gesetzlich Versicherten zugelassen sind, müssten zunächst 30 Prozent ihrer Intensivkapazitäten mit Beatmungsmöglichkeit und ein Viertel ihrer Normalkapazitäten für die Versorgung von Patienten mit dem Corona-Virus zur Verfügung halten, hieß es. Vorsorgeeinrichtungen und Rehakliniken sollen 30 Prozent der Kapazitäten reservieren.

Man müsse aber weiter vorsichtig agieren, erklärte die bayerische Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU). Jeder Schritt müsse im Hinblick auf die Belastung der Kliniken und die weitere Entwicklung des Infektionsgeschehens abgewogen werden.

Herrgottskirche mit Riemenschneider-Altar öffnet wieder

Freitag , 8. Mai, 10.40 Uhr: Die Herrgottskirche mit ihrem Riemenschneider-Altar in Creglingen kann nach mehrwöchiger coronabedingter Sperrung am 12. Mai wieder öffnen. Das kleine Gotteshaus am Creglinger Friedhof werde zu den gewohnten Öffnungszeiten von dienstags bis sonntags zugänglich sein, kündigte die Stadtverwaltung Creglingen am Freitag an.

Besonders der von Tilman Riemenschneider (um 1460-1531) geschaffene Marienaltar zieht jährlich mehrere Zehntausend Besucher in die Kirche. Das über neun Meter hohe Kunstwerk mit seinen detailreich aus Lindenholz geschnitzten Figuren zeigt als Hauptmotiv die zum Himmel auffahrende Maria. Auch alle zwölf biblischen Apostel sind in dem Kunstwerk abgebildet.

Statistik: März-Tourismus dramatisch eingebrochen

Donnerstag, 7. Mai, 14.15 Uhr: Der Tourismus in Bayern ist im März wegen der Corona-Pandemie dramatisch eingebrochen. Wie das bayerische Landesamt für Statistik in Fürth nach vorläufigen Ergebnissen mitteilte, meldeten die knapp 11.000 geöffneten Beherbergungsbetriebe im Freistaat nur eine Million Gäste. Das sei ein Rückgang um 61,5 Prozent im Vergleich zu März 2019. Die Zahl der Übernachtungen sei um 53,4 Prozent auf rund 3,2 Millionen eingebrochen.

Von den Rückgängen seien alle Betriebsarten betroffen: Die höchsten Einbußen hätten im Vergleich zum März 2019 die Jugendherbergen, Campingplätze und Hotels verzeichnet. Bei allen dreien habe es rund 65 Prozent weniger Gästeankünfte gegeben sowie rund 60 Prozent weniger Übernachtungen. Vorsorge- und Rehaeinrichtungen sind offenbar noch glimpflich davongekommen: Hier gab es 33,5 Prozent weniger Gästeankünfte und 22,9 Prozent weniger Übernachtungen.

Flüchtlingsrat befürchtet steigende Ansteckungsgefahr für Geflüchtete

Donnerstag, 7. Mai, 09.53 Uhr: Die Auflockerung der Corona-Beschränkungen in Bayern führt nach Ansicht des bayerischen Flüchtlingsrats zu steigenden Infektionszahlen in den ANKER-Zentren und Gemeinschaftsunterkünften (GUs). Wer in Mehrbettzimmern untergebracht sei und sich mit anderen Bewohnern Küchen, Toiletten und Waschräume teilt, könne weder Mindestabstände einhalten noch physische Kontakte reduzieren, teilte der Flüchtlingsrat am Mittwoch mit.

Entsprechend steige die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Flüchtlinge in Unterkünften weiterhin an. Der Bayerische Flüchtlingsrat fordert deshalb den Freistaat dazu auf, auf die Unterbringung in Mehrbettzimmern zu verzichten und stattdessen Einzelzimmer zu gewährleisten. Dazu sollten auch Jugendherbergen und Hotels angemietet werden.

Weiter fordert der Flüchtlingsrat, dass Flüchtlinge unbürokratisch aus den Unterkünften ausziehen dürfen sollten, um die Belegung weiter zu entzerren. Es sei "erschreckend, dass die bayerische Staatsregierung an ihrer strikten Lagerunterbringung von Flüchtlingen festhält, obwohl die Flüchtlingsunterkünfte gefährliche Infektionsherde darstellen", kritisiert der Flüchtluingsrat.

"Wer präventiven Infektionsschutz betreiben will, könne dies nur durch ein massives Reduzieren der Belegung der Unterkünfte erreichen", sagt Alexander Thal, Sprecher des Bayerischen Flüchtlingsrats. Die bayerische Staatsregierung unterlasse dies jedoch und nehme "billigend die Durchseuchung der Unterkünfte in Kauf", heißt es weiter.

Ökonomen: Unterricht für alle Altersgruppen während Corona-Krise

Mittwoch, 6. Mai, 11.33 Uhr: Rund 100 Ökonomen aus dem Bereich der Bildungsforschung haben vor den negativen Folgen der Schul- und Kita-Schließungen für die Kompetenzentwicklung von Kindern und Jugendlichen gewarnt. In einem sechsseitigen Papier fordern sie von der Politik "umfassende Maßnahmen, um frühkindliche und schulische Bildung in Deutschland sofort in angepasstem Format für alle Altersgruppen anzubieten", teilten sie am Dienstag mit. Das Papier wurde von Wirtschaftsforschern der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt (KU), dem DIW Berlin, der FU Berlin, vom ifo Institut München und von der Universität Würzburg unterzeichnet.

Die Ökonomen rechnen langfristig mit "beträchtlichen ökonomischen Kosten", sollten die Schul- und Kita-Schließungen nicht adäquat kompensiert werden. So würden Beschäftigte "Gehaltseinbußen von bis zu 10 Prozent pro verlorenem Schuljahr erleiden, und das über das gesamte Berufsleben hinweg", sagte Simon Wiederhold laut Mitteilung. Die Politik müsse sicherstellen, dass sich Bildungsungleichheiten in der Corona-Pandemie nicht weiter vergrößerten, sagte Alexander M. Danzer, Professor für Volkswirtschaftslehre und Mikroökonomie an der Katholischen Universität Eichstätt. Fehlende Endgeräte - ein Problem bei einkommensschwachen Kindern - dürften den Zugang zu digitalen Bildungsformen nicht verhindern.

Sollte Distanzlernen in einzelnen Haushalten nicht möglich sein, müssten die Kinder in eine Notbeschulung aufgenommen werden, schlugen die Wissenschaftler vor. Auch in Kitas sei es angezeigt, altersgerechtes Fördermaterial zum Vorlesen, Malen und Spielen zur Verfügung zu stellen und über Videoanrufe oder Telefonate regelmäßig Kontakt zwischen Fachkräften sowie Kindern und Eltern herzustellen.

In einem zweiten Schritt müsste der Besuch von Kitas und Schulen zumindest zeitweise wieder ermöglicht werden, erläuterten die Forscher. Kleingruppen, die sich tage- oder wochenweise abwechseln, seien dafür geeignet. Schließlich sollten in einem dritten Schritt die Bildungs- und Lehrpläne von Kitas und Schulen für das kommende Jahr angepasst werden. Außerdem forderten die Initiatoren des Aufrufs Strategien und Konzepte klar zu kommunizieren, um Kinder, Jugendliche, Eltern und Pädagogen nicht länger zu verunsichern.

Alle weiteren Meldungen der vergangenen Tage lesen Sie hier.