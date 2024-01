Christoph Bieber ist Professor für Ethik in Politikmanagement und Gesellschaft an der Universität Duisburg-Essen (UDE) und Professor am Center for Advanced Internet Studies (CAIS). Er forscht über ethische Fragestellungen bei Smart Cities in Deutschland und ist im interkommunalen Ethikbeirat Niederrhein tätig. Im Podcast Ethik Digital spricht er mit den Hosts Rieke Harmsen und Christine Ulrich über Chancen und Herausforderungen von Digitalisierung in deutschen Städten.



Rieke Harmsen: Die Zukunft sieht blendend aus in einer künftigen Smart City: Wir können den Lärm vermindern, Parkplätze managen, die Leerung von Altglascontainern koordinieren, um nur ein paar Beispiele für eine digitale Stadt der Zukunft zu nennen. Christoph Bieber, was fasziniert Sie an Smart Cities?

Christoph Bieber: Ob das so blendend aussieht, müssen wir noch besprechen. Für mich sind Smart Cities insofern interessant, weil sie mich in die 1990er Jahren zurückführen. Schon damals gab es Akteure, die sich damit auseinandergesetzt haben, was es bedeutet, wenn in der Stadtverwaltung mit vernetzten Daten gearbeitet wird. Können wir Bürger*innen dann neue Informationen liefern und sie direkt beteiligen? Mich fasziniert dieser Weg von den klassischen Städten zu modernen Ansätzen seit langem.

Wir können neue Informations-, Kommunikations- und Beteiligungsräume schaffen, natürlich unterfüttert durch neue Technologien und einer Sensorik, die es vorher nicht gab.

Christine Ulrich: Wie steht Deutschland im internationalen Vergleich da? Welche Erfahrungen haben Sie als Mitglied des Ethikbeirats Niederrhein?

Christoph Bieber: Es gibt viele Städte in Deutschland, die sich ganz intensiv mit Fragen von Digitalisierung im urbanen Raum auseinandersetzen und in denen sich viel auch über Unternehmen, die sich dort ansiedeln, entwickelt: Dazu gehören Großstädte wie Hamburg oder München, aber es gibt auch viel kleinere Städte und Regionen, die sich damit beschäftigen. Auch der ländliche Raum versucht, Lösungen zu entwickeln, etwa in NRW im Raum Ostwestfalen-Lippe oder das Programm "Starke Heimat Hessen".

Es ist gar nicht so einfach, einen sinnvollen internationalen Vergleich herzustellen, weil sich die Städte in unterschiedlichen Weltregionen ganz anders digital entwickeln. Wir haben in Deutschland eine Entwicklung, die stark Politikgetrieben ist. Natürlich sind viele Unternehmen darauf aus, neue Lösungen anzubieten und sie im städtischen Umfeld umzusetzen. Aber es gibt eben auch sehr gut dotierte politische Förderprogramme, die versuchen, diese Entwicklung anzuschieben.

In den USA ist die Entwicklung viel stärker Unternehmensgetrieben. Da suchen sich Unternehmen Städte und sprechen Bürgermeister*innen an, um Pilotprojekte umzusetzen. Im mittleren Osten oder in China wird die Entwicklung ganz bewusst von staatlichen Akteuren angetrieben. Dort werden auch ganz andere Schwerpunkte gesetzt, weshalb so ein Vergleich gar nicht so einfach ist.