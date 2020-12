Kostenlose Apps und digitale Tipps zu Advent und Weihnachten

Podcast: Advent für die Ohren mit advent-e

Was tun gegen die Hektik und den Vorweihnachtsstress? Ich kann meine Kopfhörer aufsetzen und jeden Tag eine Andacht anhören. Die Autoren von advent-e sind junge Vikarinnen und Vikare der evangelischen Landeskirche in Hannover. Sie sprechen über Weihnachtsmuffel, den Song "Last Christmas" oder über die Hirten an der Krippe. Wer möchte, kann die Texte auch lesen.