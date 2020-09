3.09.2020

Corona-Krise

Alkoholverbot in München nur noch an "Hotspots": Verwaltungsgerichtshof kippt Allgemeinverfügung

Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof hat das stadtweite nächtliche Alkoholverbot in München als "unverhältnismäßig" aufgehoben. Nun will die Stadt nur noch an einzelnen Hotspots das Trinken und Verkaufen von Alkohol einschränken.