Kommentar: Warum der Islamunterricht nicht in die Hände der muslimischen Verbände geraten darf

Islamunterricht soll im kommenden Schuljahr in Bayern zum Wahlfach werden – zumindest für die rund 16 000 Schülerinnen und Schüler an den 350 Schulen, die bereits am Modellversuch "Islamischer Unterricht" beteiligt waren. Die rund 100 bislang dafür ausgebildeten Lehrkräfte werden beim Freistaat angestellt sein, sie sind angewiesen, "im Geiste der Werteordnung des Grundgesetzes und der Bayerischen Verfassung" ihren Unterricht in deutscher Sprache abzuhalten.

Damit befindet sich die bayerische Schulpolitik auf dem richtigen Weg. Das Konzept könnte sich als Therapeutikum gegen Fundamentalismus erweisen. Neben den Inhalten des Islam sollen den Schülern auch Werte wie Religionsfreiheit vermittelt werden. Bei der Ausarbeitung des Lehrplans hat der wissenschaftliche Beirat der Abteilung Islamisch-Religiöse Studien der Universität Erlangen-Nürnberg mitgewirkt.

Kritik an der Entwicklung des neuen Fachs

Den Grünen im Landtag geht das nicht weit genug. Deren Abgeordnete Gabriele Triebel kritisiert, dass die Staatsregierung die muslimischen Verbände bei der Entwicklung des neuen Fachs so gut wie gar nicht involviert habe. "Was wir brauchen, ist ein echter konfessionsgebundener Religionsunterricht für muslimische Kinder und Jugendliche statt diesem Ethikunterricht mit islamischer Ausrichtung", sagt Triebel. Sie fordert einen "Islamischen Schulrat in Bayern", der den islamischen Verbänden Einfluss auf den Lehrplan garantieren soll.

Widersprüchlicher geht es kaum. In einigen Länderparlamenten stehen die Grünen für die Abschaffung des bekenntnisgebundenen Religionsunterrichts evangelischer und katholischer Prägung, auch der jetzige Bundesvorsitzende Robert Habeck hat dies immer wieder gefordert. Und nun wollen die Grünen islamischen Religionsunterricht – unter Beteiligung der umstrittenen Verbände.