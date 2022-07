Johanna Haberer über die Zukunft der Kirche

Die Kirchen sind deutlich auf dem Rückzug in der Gesellschaft. Wie sollten sie damit umgehen?

Haberer: Professor Bernd Raffelhüschen, der die Untersuchung über die Kirchenmitgliedschaft verantwortete, hat mir gegenüber immer wieder betont, dass seine Ergebnisse in der Presse verkürzt rübergekommen seien. Die Aussage war: Wenn ihr so weitermacht wie bisher, dann wird der Einbruch der Kirchenmitgliedschaft so kommen, wie vorausberechnet. Und nicht: Es wird so kommen.

Die Aussage, dass die Kirche auf dem Rückzug ist, höre ich, seit ich Theologie studiert habe. Demnach sollte die Kirche schon längst tot sein. Aber Totgesagte leben länger. Ich glaube, dass es eine große Sehnsucht nach religiösen Deutungsmustern in unserer Gesellschaft gibt. Das hat man in der Coronakrise gesehen, an den Millionen - Einschaltquoten der Fernsehgottesdienste und der Radiogottesdienste und der Nachfrage nach spiritueller Begleitung.

Wir sind als Kirchen politische Akteure, aber wir sollten uns nicht vorwiegend politisch in der Gesellschaft profilieren, sondern unsere Ressourcen gut einsetzen. So war die Erfahrung der Menschen von Trost und Begleitung durch die Kirche während der Pandemie eher unterbelichtet. Es hat mir in der Seele wehgetan, dass die Seelsorgerinnen und Seelsorger und mit ihnen die Kirchen nicht Zeter und Mordio geschrien haben, als sie nicht in die Krankenhäuser und in die Altenheime gehen durften. Da hätte es einen Aufschrei geben müssen, und da hätten wir unsere geistlichen Aufgaben an den Menschen in der Tiefe erfahren. Die Pandemie hat gezeigt, dass die Nachfrage nach religiösen Deutungsmustern sehr hoch ist und dass wir als Christen und Kirchen dies zur Kenntnis nehmen und würdigen sollten.

Im Übrigen ist der Rückzug der Kirche möglicherweise an den Zahlen der Kirchenbesucher und der Mitglieder zu erleben, aber nicht beim Interesse der Menschen an geistlicher Begleitung in den Medien.

Das zumindest erfahre ich vom Bayerischen Rundfunk. Seit Jahrzehnten hören rund eine Million der Morgenfeier zu, und es gab unglaubliche Reaktionen auf die Gottesdienste, die während der Corona Zeit übertragen wurden. Also die mediale Wahrnehmung der Kirche, die ist gefragt und gewünscht von vielen Menschen. Allerdings muss Kirche im Bereich der digitalen Welt aufholen, damit sie ihre Sichtbarkeit nicht verliert.

Ich habe Ende der 1990er Jahre aufgehört, auf Podien zum Thema "Zukunft der Kirche" zu gehen, weil dort immer die gleichen Fragen gestellt werden und die gleiche Depression zu erleben ist. Wir werden die Kirche Jesu Christi nicht retten. Das macht Christus schon selbst.

Wir haben die beste Botschaft der Welt – davon bin ich, je älter ich werde, desto mehr überzeugt. Wenn wir erfahren, dass wir trösten können und dass wir Menschen begleiten können, wenn wir uns nicht immer mit unseren soziologischen Daten, sondern wieder mit Menschen auseinandersetzen, wenn sich Gemeinden selbstbewusst hinstellen, anstatt immer zu jammern, und wenn Vikare und Vikarinnen lernen, nicht als Erstes Nein zu sagen und sich abzugrenzen, sondern ein großes Ja zu diesem herrlichen Beruf, dann habe ich keine Sorge um die Kirche.

Muss sich das Theologiestudium an den Hochschulen verändern?

Haberer: Wir haben beim Theologiestudium die riesige Schwelle der drei Sprachen, die jeder lernen muss. Ich könnte mir vorstellen, dass wir für verschiedene Berufsziele im Theologiestudium zu einer Modularisierung kommen, also dass nicht jede und jeder Latein, Griechisch und Hebräisch lernen muss. Das dauert in der Regel fünf oder sechs Semester dauert. Früher kam man mit Latein aus dem Abitur, viele hatten Griechisch und mussten dann nur noch Hebräisch dazulernen, heute ist das anders. Da brauchen manche erstmal fast drei Jahre hauptsächlich für Sprachen

Wenn die Theologie das modularisierte System etwas entschiedener gestaltet, könnte etwa jemand, der im Neuen Testament promovieren will, noch ausführlich Griechisch lernen. Wir haben ein sehr verschultes Theologiestudium, mit Sprachen und Pro-Seminaren, dann kommen die Hauptseminare und dann irgendwann darf man ein bisschen frei spielen in der Theologie. Ich denke, Theologie muss auch mit dem Herzen studiert werden und dazu gehört Freiheit.

Verändert sich auch die Christliche Publizistik in Erlangen?

Meine Professur, die früher Christliche Publizistik hieß und jetzt mit dem Namen "Medienkommunikation, Medienethik und digitale Theologie" ausgeschrieben ist, wird vermutlich noch stärker in die praktische Theologie hineinwachsen. Die Theologiestudierenden werden dann schon an der Uni lernen, sich als geistliche Personen im digitalen Raum zu präsentieren und als Repräsentanten der Kirche medial gelenkig werden. Ich hoffe, dass meine Nachfolgerin oder mein Nachfolger in der Lage ist, dies in das Erlanger Studienangebot hineinzuschreiben und dass die Kirche diesen Teil der universitären Ausbildung auch weiterhin unterstützt.

Pfarrer und Pfarrerin sein ist ein öffentlicher Beruf. Es gibt von dem Medienwissenschaftler Pörksen den Ausdruck der "redaktionellen Gesellschaft". Das heißt, alle Bürgerinnen und Bürger müssten journalistische und medienethische Kenntnisse haben in dieser digitalen Welt. Und darauf bereiten wir die künftigen Theologinnen und Pfarrer zu wenig vor. Jeder muss hier eine reflektierte Bildung bekommen. Das ersetzt keinesfalls den persönlichen Geburtstagsgruß und auch nicht die Postkarte oder Mail, aber diese Art der digitalen Kommunikation der Kirche kann auf jeden Fall die kirchliche Bindung stabilisieren. Und das heißt, dass wir leider mit dem gleichen Personal immer mehr machen müssen. Oder man konzentriert sich.

Wie soll das aussehen?

Seit bestimmt zwanzig Jahren sage ich, dass wir versuchen sollten, uns in der Publizistik zu konzentrieren und die dauerhafte Unterbesetzung der christlichen und kirchlichen Publizistik durch das Zusammenfassen der vielen Kompetenzen an vielen Orten zu lösen. Ich halte es für den falschen Weg, an unterschiedlichen Stellen das Gleiche zu machen, anstatt sich zusammenzutun und neu zu sortieren.

Wir können da von der finnischen Kirche sehr viel lernen. Die finnische Kirche ist praktisch durchdigitalisiert. Jeder Pfarrer und jede Pfarrerin verfügt über die nötige technische Ausstattung und kann damit umgehen. Wir müssen einfach Neues lernen. Hebräisch hilft nicht, wenn ich anfangen muss, eine Kamera zu schwenken.

Und warum passiert das nicht?

Haberer: Ich weiß es nicht. Vielleicht geht es der Kirche immer noch zu gut. Wir haben schon vor zwanzig Jahren das Zusammengehen von Rothenburger und Münchner Sonntagsblatt diskutiert. Ich fürchte da spielen Macht- oder Einflusssphären eine wichtige Rolle. Der Versuch, etwas zu ändern, scheitert am institutionellen Beharrungsvermögen. Die Akteure wollen nichts aufgeben, obwohl es eigentlich sonnenklar ist, dass das für den Erhalt der Selbständigkeit der Kirchenpresse perspektivisch wichtig wäre.

Ist der landeskirchliche Prozess "Profil und Konzentration" dabei hilfreich?

Was die publizistischen Fragen betrifft, bin ich da nicht eingebunden. Diese Idee von Profil und der Konzentration wäre die Einflugschneise, um an verschiedensten Stellschrauben zu drehen. In der Publizistik müssen die Kompetenzen neu verteilt werden. Wir sollten genau schauen, wie viel Personal in der Öffentlichkeitsarbeit und in der Publizistik tätig ist und uns dann fragen, wer kann was und wie können wir das neu organisieren. Dafür müssten aber Öffentlichkeitsarbeit, Pressestellen, Dekanate und Landeskirche um der Sache willen nicht nebeneinander her arbeiten, sondern sehr bewusst zusammen.