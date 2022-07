Mit der Tagung "Netz.Macht.Sinn – neue Öffentlichkeiten für die Kirche" am 25. Und 26. Juli 2022 im "Kreuz und Quer" in Erlangen würdigt der Fachbereich Theologie der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen das Schaffen von Professorin Johanna Haberer. Die evangelische Theologin Johanna Haberer hat seit 2001 den Bereich Christliche Publizistik am Fachbereich Theologie aufgebaut und verabschiedet sich Ende Juli 2022 in den Ruhestand, teilte die Philosophische Fakultät der Uni Erlangen mit.

Die Digitalisierung eröffne religiösen Akteuren neue Öffentlichkeiten, heißt es in der Einladung. Es entstünden virtuelle Personalgemeinden, die sich rund um eine "Sinnfluencerin" oder einen "Christfluencer" bilden. Von dort bezögen die User dann neben Informationen über den christlichen Glauben, Einstellungen, Lebenshaltungen, Trost und Vergewisserung. Sie suchten sich Vorbilder, die das Leben erklären und lehren – am Beispiel des eigenen Lebens.

Die Tagung will diese Form von personalisierter Gemeindebildung auf Plattformen wie Instagram, Facebook oder TikTok reflektieren, die neuartigen religiösen Performancen einordnen und die damit verbundenen Fragestellungen an das Profil einer evangelischen Kirche thematisieren.

Am 25. Juli startet die Tagung um 12 Uhr mit einem Impulsreferat von Jonas Simmerlein über die Digitale Kirche. Anschließend stellen christliche Influencer*innen wie Anne Helene Kratzert (@a-ha-ka), Julia Schnitzlein (@juliandthechurch), Steve Kennedy Henkel (@rev.stev) und Martin Vorländer (@martinvorlaender) ihre Arbeit in den sozialen Netzwerken vor.

Am 26. Juli 2022 widmet sich die Tagung der Zukunft der "Digitalen Kirche". Die Vorträge widmen sich Themen wie christlichen Influencer*innen und "Sinnfluencer*innen", Datensouveränität ebenso wie veränderten Anforderungen an den Pfarrberuf im 21. Jahrhundert oder der Rolle der Kirchen im Krieg.

Um 18.15 hält Professor Johanna Haberer in der Aula des Erlanger Schlosses ihre Abschiedsvorlesung zum Thema "Auf der richtigen Seite? Über Loyalitäten im journalistischen Beruf". Im Anschluss wird die Theologin bei einer Feierstunde verabschiedet.

Johanna Haberer

Johanna Haberer, 1956 geboren, verantwortet an der Universität in Erlangen die Masterstudiengänge "Medien-Ethik-Religion" und seit 2008 auch die "Christliche Medienkommunikation". Die Theologin studierte in München und Erlangen und war langjährige Chefredakteurin für das Sonntagsblatt und Leiterin der Fernsehredaktion im Evangelischen Presseverband für Bayern e.V. Haberer ist Autorin und hat jüngst ein Buch über die "Seele" im Claudius Verlag München publiziert. Sie arbeitet als Rundfunkpredigerin und produziert mit ihrer Schwester den Podcast "Unter Pfarrerstöchtern".