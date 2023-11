München (epd). Die bayerische Sozialministerin Ulrike Scharf (CSU) hat Gewalt an Frauen am Freitag scharf verurteilt. "Es ist entsetzlich, dass noch immer so viele Frauen Gewalt im eigenen Zuhause erfahren - meist verübt durch Menschen aus dem engsten persönlichen Umfeld", sagte sie laut Mitteilung anlässlich des Internationalen Tages gegen Gewalt an Frauen an diesem Samstag (25. November).