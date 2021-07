Wie erstelle ich einen Redaktionsplan für Social Media?

Tipps für Dekanate und Gemeinden

Wie kann ich einen Redaktionsplan als Gemeinde erstellen?

Hilfreich ist es, den bereits bestehenden Monatsplan der Gemeinde zu nutzen. Dort sind wichtige Termine wie Feiertage, besondere Gottesdienste, Konzerte oder andere Events verzeichnet. Ausgehend von diesen Daten kann nun der Redaktionsplan für Online-Artikel oder die Social-Media-Arbeit organisiert werden.

Besonders hilfreich ist es, einzelne Tage für ein bestimmtes Thema festzulegen. So kann eine Gemeinde beispielsweise jeden Samstag auf den Pfarrer und das Thema des Gottesdienstes verweisen. Und jeden Donnerstag könnte ein Posting aus der Konfigruppe kommen.

Mit einem festen Raster lässt sich eine Woche sehr gut planen. Wenn dann noch besondere Themen aufkommen, dann können diese Postings in die Tage gepackt werden, die nicht standardmäßig beliefert werden. So könnt ihr für eine hohe Kontinuität sorgen - und vermeidet, dass es an manchen Tagen ganz viele Postings gibt und an anderen gar keine.

Wie kann ich einen Redaktionsplan als Dekanat erstellen?

Ein Dekanat muss gar nicht so viele Posting-Termine selbst organisieren. Viel eher könnte sich das Dekanat darum kümmern, die Termine der Gemeinden zu koordinieren und gemeinsame Aktionen und Kampagnen zu starten, die von allen genutzt werden. Hierzu eignet sich vor allem ein thematischer Zugang.

Idee: Lichterabend

Einmal im Jahr organisiert das Dekanat einen "Lichterabend". Alle Gemeinden einigen sich auf einige Hashtags - wie #kirchenlicht #lichterabend #segenslicht. An diesem Abend werden in allen Kirchen des Dekanats Kerzen angezündet - und die Fotos in den sozialen Medien gepostet. Jede Gemeinde postet ihre Bilder und verweist auch auf andere Gemeinden. So entsteht eine Kampagne, die in der ganzen Region Wirkung zeigt. Das Dekanat erstellt eine Collage aller Kerzenfotos und stellt diese Bild allen Gemeinden zur Verfügung - schon kann ein gemeinsames Motiv durch alle Kanäle andern.

Idee: Kirchen reihum vorstellen

Wie sorgt ein Dekanat dafür, dass die einzelnen Gemeinden sichtbarer werden? Bei einer Kampagne können sich die Gemeinden auf ein bestimmtes Bildthema einigen - etwa Kirchen von Außen oder Stadtansichten oder Konfiarbeit. Erneut werden gemeinsam passende Begriffe für die Kampagne ausgewählt.

Die einzelnen Gemeinden teilen ihre eigenen Fotos, verweisen aber auch auf gelungene Fotos anderer Gemeinden. Das Dekanat hat wiederum einen Kanal, auf dem sämtliche Bilder geteilt werden. Diese Aktion kann auch über ein Jahr hinweg gestreckt werden. So kann jede Woche eine Gemeinde des Dekanats vorgestellt werden.