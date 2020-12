Politik-Professor Kranenpohl: Gesellschaft befindet sich mit Corona in "konfrontativer Phase"

Die Gesellschaft befindet sich nach Meinung des Professor für Politik- und Verwaltungswissenschaften, Uwe Kranenpohl, derzeit in einer "Boom-Phase der Empörung". Die Querdenker-Bewegung als schärfster Kritiker der Corona-Politik sei aber nicht eindeutig links oder rechts einzuordnen, erklärte der Professor an der Evangelischen Hochschule in Nürnberg (EVHN) dem Sonntagsblatt.

"Dass wir derzeit eine etwas lebendigere Demonstrationskultur haben, ist vielleicht auch ein Zeichen für unsere demokratische Reife als Gesellschaft", meinte Kranenpohl. Ähnlich konfrontative Phasen hätte es in der Geschichte der Bundesrepublik schon immer gegeben. Impfgegner oder Menschen, die nichts von Standardmedizin halten, finde man auch bei den Grünen.

Es gebe aber radikale Akteure, die sie sich die Querdenker-Demos zunutze machen wollen. "Deshalb demonstrieren Neonazis mit den Hippies unter der Regenbogenfahne, haben aber gewiss nicht ihr Herz für alternative Lebensformen entdeckt", erklärte Kranenpohl.

Corona sorgt für Konfrontation in Gesellschaft

Die Novellierung des Infektionsschutzgesetzes vom 18. November sei außergewöhnlich schnell abgelaufen. Kranenpohl versteht die Kritik am Verfahren, beschwichtigt aber: "Man sollte den Nazi-Vergleich nicht unnütz im Munde führen." Gesetze seien beispielsweise während der Finanzkrise in Griechenland oder die Anti-Terror-Gesetze in den 1970er-Jahren ebenso im Rekordtempo durchgegangen. Auch die heute selbstverständliche Straßenverkehrsordnung sei nie vom Bundestag verabschiedet worden. Auch dort stehe der Begriff "Ermächtigung" drin.

Dass sich die Ministerpräsidenten der Länder mit der Kanzlerin koordinieren, sei in der Verfassung nicht vorgesehen. "Aber wie sich gezeigt hat, halten wir Bürger es ja nicht aus, wenn im Nachbar-Bundesland die Corona-Regeln locker sind", meint der Professor. Diese Para-Struktur des "Corona-Kabinetts" sei aus einer Notwendigkeit heraus entstanden. Es gebe aber auch die Kultusministerkonferenz, in der Länder sogar ohne den Bund ihre Politik aufeinander abstimmten.