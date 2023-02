Das klingt alles nach zeitraubender Puzzlearbeit…

Es ist ein detektivischer Stil, denn mich interessiert jedes Detail. Das verästelt sich unglaublich. Ich merke schon, dass ich mit meinen Kräften haushalten muss und nicht jeder Spur folgen kann. Die Flucht von Alexander Schmorell zum Beispiel ist bislang noch nicht genügend erforscht. Ich kann aber jetzt nur die Quellen zusammentragen; analysieren und darstellen müssen es dann andere.

"Alle sollen sich ein eigenes Urteil bilden können."

Was ist Ihr Ziel?

Die Edition soll ein barrierearmes Hilfsmittel sein, das von überall genutzt werden kann. Ich grabe in den Archiven, schreibe ab, scanne – und andere können dann mit diesen Quellen weiterarbeiten. Ich möchte, dass jede und jeder im Internet nachprüfen kann, was in Literatur und Film berichtet wird. Dort heißt es gerne: "Auf Grundlage bislang unbekannter Quellen". Das soll Vertrauen in das eigene Werk schaffen. Aber wie kann das Publikum überprüfen, wie authentisch und kritische die Quellen verwendet werden? Mir geht es um Emanzipation. Alle sollen sich ein eigenes Urteil bilden können.

Eins Ihrer spektakulärsten Fundstücke sind die Fotos von Hans und Sophie vom 22. Februar 1943. Was hat es damit auf sich?

Über diese Fotos bin ich zufällig gestolpert. Sie waren mit einem bereits bekannten Artikel aus der Süddeutschen Zeitung vom 22. Februar 1953 abgedruckt, doch diesen Bildern hat offensichtlich niemand Bedeutung beigemessen. Tatsächlich wurden diese Aufnahmen am 22. Februar 1943 gemacht, als Hans und Sophie gegen 14 Uhr in Stadelheim eingeliefert wurden. Bislang galten die weltbekannten erkennungsdienstlichen Fotos von Hans und Sophie als letzte Aufnahmen der Geschwister – das ist nun widerlegt.

Doch auch zu diesen früheren Bildern gibt es eine neue Erkenntnis. Bislang wurden sie meistens auf den 20. Februar datiert. Im Stadtarchiv München, wo diese Fotos liegen, existieren aber noch weitere Akten von diesem Tag: amtliche Personenbeschreibungen, Fingerabdrücke, ermittlungsdienstliche Formalitäten. In der Personenbeschreibung vom 20. Februar wird der Bartwuchs von Hans Scholl erwähnt. Der ist auf dem Foto aber nicht zu sehen! Es ist also naheliegend, dass die Fotos am 18. Februar zeitnah zur Festnahme gemacht wurden. Das ändert nichts am großen Ganzen, aber es ist ein relevantes Detail.

"Vielleicht ist das eine Art Jeanne d'Arc-Effekt: Sophie als Archetyp der kämpfenden Jungfrau, die sterben muss."

Wer heute "Weiße Rose" sagt, denkt als Erstes an Sophie Scholl. Woran liegt das?

Die Geschwister Scholl hatten schon kurz nach dem Krieg einen hohen Aufmerksamkeitswert. Dabei stand Sophie nicht im Fokus, eher die Geschwister und ihre Aktion. Doch dann verselbstständigte Sophie sich zu einer Ikone, vor allem durch Hermann Vinkes Buch von 1980 "Das kurze Leben der Sophie Scholl", das ein Long- und Bestseller wurde. 1982 kam Verhoevens Film über die Weiße Rose, 2004 dann Rothemunds "Sophie Scholl – Die letzten Tage".

Diese Filme hatten eine enorme Strahlwirkung, das meiste allgemeine Wissen speist sich aus ihnen. Sophie war dabei immer im Zentrum, obwohl sie keineswegs die zentrale Figur der Weißen Rose war – das waren Hans und Alexander Schmorell. Vielleicht ist das eine Art Jeanne d'Arc-Effekt: Sophie als Archetyp der kämpfenden Jungfrau, die sterben muss. Die anderen Mitglieder der Weißen Rose gerieten darüber in den Schatten.

Sind die Filme denn historisch korrekt?

In "Sophie Scholl – Die letzten Tage" hat sich der Drehbuchautor zunächst stark an den Vernehmungsprotokollen der Gestapo orientiert. Aber schnell verselbständigt sich die künstlerische Freiheit. Der Film wiederholt ab da das Narrativ von Sophies Vernehmer, dem Gestapo-Mann Robert Mohr. Er hatte nach dem Krieg verbreitet, dass Sophie so geschickt geleugnet hätte, dass er am Ende des Verhörs kurz davor war, sie zu entlassen. Tatsächlich war Mohr aber direkt nach der Verhaftung am 18. Februar, während die Geschwister zur Vernehmung ins Wittelsbacher Palais gebracht wurden, in deren Wohnung und sah eine Fülle von Beweisen – hunderte Briefmarken, Adressen und vieles mehr. Er wusste ab diesem Moment die ganze Zeit, dass er die Richtigen hat.

Der Film erzählt hingegen eine andere Geschichte: Zunächst die eines überaus geschickten Leugnens, und als das nicht mehr möglich ist, die eines geistigen Zweikampfs zwischen Mohr und Sophie, den diese haushoch gewinnt. Eine andere Überhöhung ist "der Kampf um das Leben der Freunde". Tatsächlich zeigen die Protokolle, um ein Beispiel zu nennen, dass Sophie schon am 19. Februar, wo ich noch keine Unausweichlichkeit erkennen kann, Alexander Schmorell belastet. All das schmälert in keiner Weise den Mut und die Standhaftigkeit der Geschwister. Aber es ist eben eine andere Geschichte.

"Hans, Sophie und Christoph konnten erhobenen Hauptes in den Tod gehen."

Aber vielleicht ist die Konzentration auf eine Figur erlaubt, um die Botschaft des Widerstands heute noch so zu vermitteln, dass sie viele Menschen erreicht?

Für mich ist es nicht legitim. Der Zweck heiligt nicht die Mittel. Wir müssen die Komplexität der Geschichte und auch ihre Widersprüchlichkeit offenlegen: Das ist der Unterschied zwischen Geschichte und Geschichten. Warum soll das Schicksal einer Person so ins Zentrum gerückt werden? Was ist mit dem bitteren Schicksal der anderen, die monatelang auf ihre Hinrichtung warten mussten?

Hans, Sophie und Christoph konnten erhobenen Hauptes in den Tod gehen – Hauptverhandlung und Vollstreckung liefen so rasend schnell, dass ihre Psyche sie unter diesem extremen Stress vielleicht geschützt hat, zusätzlich zu ihrer außergewöhnlich beeindruckenden Persönlichkeit. Die anderen – Alexander Schmorell, Kurt Huber und Willi Graf – sind ebenfalls aufrecht und voller Gottvertrauen in den Tod gegangen. Aber ich persönlich glaube, sie hatten es viel schwerer.