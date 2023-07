Das Christentum und die Kirchen sind für den Chef der bayerischen Staatskanzlei, Florian Herrmann (CSU), ein großer Schatz und ein wichtiges Fundament für die Gesellschaft. "Wir sollten dieses Fundament nicht schleifen und ins Wanken bringen", sagte Herrmann am Freitagabend beim Symposium "Politisches Christentum und christliche Politik" in der Evangelischen Akademie Tutzing zu Ehren des scheidenden Landesbischofs Heinrich Bedford-Strohm. Er halte die aktuelle "Verschränkung von Staat und Kirchen" etwa im Bereich der Staatsleistungen "für richtig und wir sollten dies auch verteidigen".

Herrmann sagte, Kirche und Religion habe für ihn und die bayerische Staatsregierung "selbstverständlich" über den persönlichen Glauben hinaus noch Relevanz für die Gesellschaft. "Die Kirchen haben uns viel zu sagen und zu geben", erläuterte er. Nur die Religionen seien in der Lage, "grundlegende Moral- und Wertvorstellungen in die gesellschaftlichen Debatten einzubringen". Ein religiös neutraler Staat dürfe eben nicht gleichbedeutend sein mit einer "Gleichgültigkeit des Glaubens" in Politik und Gesellschaft. Er wolle in Deutschland und Bayern "keine strikte Laizität", sondern ein "vernünftiges Staats-Kirchen-Verhältnis", betonte Herrmann.

Christen müssen Position beziehen

Kirche müsse in der politischen Diskussion immer vorsichtig sein, "nicht zu stark Position zu beziehen". Denn die Kirchen seien "am Ende des Tages keine NGO mit Abendmahl, sondern mehr". Zugleich bestehe die Gefahr, dass man Andersdenkende Christinnen und Christen damit mitunter vor den Kopf stoße. Der Staatsminister sagte, die frohe Botschaft des Christentums sollte am Ende des Tages "nicht verloren gehen", auch weil es eine großartige politische Botschaft sei - nämlich beispielsweise auch für die Schwachen einzustehen. Er wünsche sich wieder "mehr Christlichkeit" auch im politischen Alltag, sagte er.

Bedford-Strohm sagte zur Gefahr der zu starken tagespolitischen Positionierung, dass dies gerade auf die Frage der Klimakrise nicht zutreffe. Eine engagierte Klimapolitik sei angesichts der Warnungen des Welt-Klima-Rates nicht nur wünschenswert, sondern überlebensnotwendig: "Klimapolitik ist ethisch relevant", sagte der evangelische Theologe: "Wenn mein Enkel im Jahr 2082 nicht mehr so gut auf dieser Welt leben könnte wie ich heute, muss ich etwas dagegen unternehmen." Insofern sei das ganze kein tagespolitisches Thema. Herrmann antwortete, es komme bei dem Thema vor allem auf die Wahl der Protestmittel an.

Der Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium, Sven Giegold (Grüne), sprach in seinem Vortrag und im anschließenden Gespräch mit den Gästen in Tutzing über die persönlichen moralischen Konflikte etwa bei der Genehmigung von Waffenexporten. "Ohne meinen Glauben wäre ich nicht mehr an dieser Stelle, ich hätte es sonst gar nicht ausgehalten", sagte Giegold. Der Glaube spende ihm auch bei politischen Kompromissen Trost. Er halte es deshalb mit Dietrich Bonhoeffer, der gesagt hat, dass es unmöglich sei, Verantwortung zu übernehmen, ohne sich nicht auch zeitgleich in gewissem Maße schuldig zu machen.