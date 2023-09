Thanksgiving: Das Fest von Thanksgiving hat in den USA hat ebenfalls einen historischen Hintergrund. Die frühen Siedler in Nordamerika feierten als Zeichen des Dankes für eine reiche Ernte. Historisch verbürgt sind die Feste archivalisch um 1607 im US-Bundesstaat Virginia. In anderen Geschichtsbüchern wird von den Pilgern von Plymouth und ihre Begegnung mit den Wampanoag-Indianern im Jahr 1621 erzählt: Demnach half ein Indianer den Pilgern zu überleben - und diese Freundschaft wurde später gemeinsam gefeiert.