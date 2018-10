Warum feiern wir das Erntedankfest?

Wie wird das Erntedankfest gefeiert?

Mit der Bitte des Vaterunsers "Unser tägliches Brot gib uns heute" besinnen sich die Menschen im Erntedank-Gottesdienst darauf, dass es nicht selbstverständlich ist, genügend Essen zu haben und weisen auf Hungersnöte in den armen Ländern der Welt hin. Im christlichen Verständnis gehören das Danken und Teilen zusammen. Erntedank-Gottesdienste sind daher oft mit einer Solidaritätsaktion zugunsten notleidender Menschen verbunden.

Der Altar in der Kirche ist meist festlich mit Obst, Gemüse und Getreide geschmückt. In einigen Teilen Deutschlands finden zwischen Mitte September und Anfang Oktober Festumzüge mit Spielmannszügen und mit blumenverzierten und Erntegaben geschmückten Motivwägen statt. Die Früchte und andere Nahrungsmittel werden nach dem Fest oft an Bedürftige in der Gemeinde, in Obdachlosenheimen oder an karitative Einrichtungen verteilt.

Erntedank und Thanksgiving

Die Tradtion, ein Erntedankfest zu feiern, ist auch in anderen Ländern bekannt. In den USA wird beispielsweise am vierten Donnerstag im November Thanksgiving gefeiert. Dabei gedenken die Amerikaner der ersten Ernte ihrer Pilgerväter. Anders als in Deutschland ist der Tag kein rein kirchlicher, sondern ein ziviler Feiertag. Traditionell wird im Familienkreis ein Truthan verspeist.