Kompakt und zugleich verständlich den Kern des Weihnachtsfests erklären? Vielleicht so: Mit dem kleinen Kind in der Krippe bringt Gott Frieden, neue Hoffnung und Zuversicht für alle Menschen in die Welt. Das kleine Kind bringt Gewalt zu Ende und Diktatoren zu Fall, weil Sanftmut und Nächstenliebe am Ende eben doch stärker sind.

Kompakt und verständlich zugleich ist (hoffentlich) in diesem Jahr auch unsere Weihnachtssonderausgabe. So finden Sie Lieder, Texte, Bilder und ein Weihnachtsrätsel in unserer Broschüre. Und wenn Sie das Heft an Weihnachten auch in Print-Form in Händen halten wollen: Dann schauen Sie am Freitag, den 20. Dezember in Ihre Tageszeitung oder in Ihr gedrucktes Sonntagsblatt, Evangelische Wochenzeitung für Bayern, dort wird „Weihnachten feiern“ beigelegt werden. Oder vielleicht entdecken Sie es auch in Ihrer Gemeinde vor Ort.

Kompakt und von ganzem Herzen kommen unsere Wünsche für Sie: Ihnen allen ein friedliches Weihnachtsfest und ein gesegnetes Jahr 2025.

Ihr

Roland Gertz

Herausgeber Sonntagsblatt