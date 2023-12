Wenn Sie Jurist sind, führt Sie die Überweisung einer Geldforderung ganz schnell auf die richtige Seite im Gesangbuch. Aber das hat nichts damit zu tun, dass der Autor dieses schönen Abendlieds (Sie wissen schon, eines aus der Rubrik "Glaube, Liebe, Hoffnung) einst vom superreichen Jakob Fugger als Organist nach Augsburg berufen wurde. Sein Name klingt französisch und für französische Ohren nach Lücke, Grätsche, Entgleisung oder Seitensprung – doch geboren wurde er ganz teutsch im thüringischen Mühlhausen. Er war Sänger bei Orlando di Lasso in München, bevor er sich nach Venedig zu Andrea ­Gabrieli aufmachte, einem anderen großen Musiker und Komponisten seiner Zeit, um auch bei diesem zu lernen. Im Titel des gesuchten Lieds taucht ein heute selten gewordenes Wort für eine besondere Kostbarkeit auf. Den im hier erklingenden Lied gemeinten Jesu Christ gibt es nur im Singular, doch im Plural befanden sich die des Heiligen Römischen Reichs deutscher ­Nation jahrhundertelang in Nürnberg. Dann kam Napoleon, und man brachte sie vor dem berüchtigten "Kunstsammler" in Sicherheit. So landeten die Schätze nicht im Louvre, sondern in Wien. Aber auch von dort bekam Nürnberg sie leider nie zurück ...

Wie heißt das gesuchte Abendlied? Nehmen Sie die ersten beiden Buchstaben.

2. Rätselreime

Es war ein grandioser Publikumserfolg im "klassischen" Weimar von Schiller und Goethe: Am 30. Januar 1802 hatte Schillers Übertragung von "­Turandot, Prinzessin von China" Premiere. Aus dem Stück von Carlo Gozzi (1720-1806) schuf später, vor 100 Jahren, Giacomo Puccini eine wundervolle Oper, es sollte seine letzte sein. Die auf ihre Unabhängigkeit bedachte Prinzessin Turandot hält sich in der Story bekanntlich Brautwerber so vom Hals, indem sie jedem Freier drei ziemlich vertrackte Rätsel aufgibt und dabei den höchsten Einsatz verlangt: Wer ihre Rätsel nicht lösen kann, wird geköpft. Lange verlieren alle Bewerber um ihre Gunst den Kopf – bis einer kommt, bei Schiller heißt er Kalaf, der alle Rätsel lösen kann ...

Um die Zuschauer immer wieder ins Theater zu locken, dachte sich Schiller einen ziemlich cleveren Marketingtrick aus: Er variierte sein Drama in den nächsten zwei Jahren um immer wieder neue Rätselgedichte – denn die Zuschauer rieten begeistert (und gefahrlos) mit. So entstanden insgesamt 15 verschiedene Knobeleien in Gedichtform. Eine davon steuerte Johann Wolfgang von Goethe bei.

Zunächst jedoch ein Rätselgedicht aus der Schillers Feder – mit einer geradezu biblisch anmutenden Lösung, die göttlich-kriegerisch und zugleich Symbol des Schöpfungsfriedens ist:

Von Perlen baut sich eine Brücke

Hoch über einen grauen See,

Sie baut sich auf im Augenblicke,

Und schwindelnd steigt sie in die Höh.

Der höchsten Schiffe höchste Masten

Ziehn unter ihrem Bogen hin,

Sie selber trug noch keine Lasten

Und scheint, wenn du ihr nahst, zu fliehn.

Sie wird erst mit dem Strom, und schwindet,

Sowie des Wassers Flut versiegt.

So sprich, wo sich die Brücke findet,

Und wer sie künstlich hat gefügt?

Friedrich Schiller

Was steht uns hier vor Augen? Bevor es Ihnen zu bunt wird, geht es mit dem Beitrag Goethes weiter:

Ein Bruder ist’s von vielen Brüdern,

in allem ihnen völlig gleich,

ein nötig Glied von vielen Gliedern

in eines großen Vaters Reich;

jedoch erblickt man ihn nur selten,

fast, wie ein eingeschobnes Kind;

die anderen lassen ihn nur gelten

da, wo sie unvermögend sind.

Johann Wolfgang von Goethe

Wer ist der rätselhafte Vater? Wer oder was sind die Brüder – und vor allem: Wer ist der diskriminierte Bruder? Im kommenden Jahr 2024 müssen "die anderen" diesen ihren Bruder allerdings wieder einmal gelten lassen, so viel steht fest! Kommen Sie ohne Internet-Hilfe auf die Lösungen?

Nehmen Sie von den beiden verrätselten Wörtern jeweils den dritten Buchstaben. Fügen Sie die beiden Buchstaben Ihrem Lösungsschlüssel hinzu.

3. Die "2-3-4-5-1"-Verbindung