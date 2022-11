Die (Vor-)Weihnachtszeit ist, laut Volksglauben, ja eine besinnliche Zeit. Gleichzeitig sind es aber für viele auch die stressigsten Wochen des Jahres. Und wenn man ganz ehrlich ist, kann diese Zeit auch ziemlich nerven.

Comedian und Autor Michael Buchinger hat alles, was ihn an Weihnachten nervt, in einem Buch zusammengefasst. Und das ist eine Menge. In "Alle Jahre nie wieder" finden die verschiedensten Hass-Elemente ihren Platz.

Hass-Objekte an Weihnachten

Ob Filme oder Musik, Traditionen, Weihnachtsmärkte oder Geschenke, Michael Buchinger lässt kein gutes Haar an so ziemlich allem. Zum Beispiel, dass es an Weihnachten aufgeräumt und sauber sein soll:

"Stoppt den Wahnsinn! Entweder, wir lösen uns von dem Anspruch, dass an Weihnachten alles blitzblank geputzt sein muss. Dann kann ich nämlich einfach Freunde mit ihren Kids und Vierbeinern zu einer Feier bei mir zuhause einladen, die all das Flair einer Abrissparty in einer baufälligen Ruine hat. Macht ruhig Dreck, es ist eh schon egal!"

Wahrscheinlich wird kaum einer so viel an Weihnachten nervig finden wie Michael Buchinger, aber bei vielen Punkten kann man ihm nur lebhaft beipflichten, wenn es zum Beispiel um Geschenke, Familienbesuche oder Ugly-Christmas-Sweater geht.

Andere Hass-Objekte Buchingers sind vor allem persönlicher Natur, die bei mir erst so richtig Weihnachtsstimmung aufkommen lassen, Michael Buchinger aber ein Dorn im Auge sind: der Adventskranz, selbstgebastelte Geschenke oder das Wiederverwenden von Geschenkpapier.

Kurzweilige Unterhaltung zum Fest

"Alle Jahre nie wieder" ist bei all dem aber kein Anti-Weihnachtsbuch, auch wenn der Titel den Eindruck erwecken kann. Anekdotisch-lustig gibt uns der Autor einen Einblick in seine Vorweihnachtszeit, die sich vor allem durch Genervtheit auszeichnet.

Die Freude ist mir beim Lesen nicht vergangen, im Gegenteil. Man sollte sich das Buch aber eher in kleine Häppchen einteilen, um nicht Gefahr zu laufen, nach der Lektüre trotzdem als Grinch zu enden.

Denn die Liste von Dingen, die der Autor an Weihnachten nervig findet, ist wirklich sehr lang. Versteckt zwischen all den Nervigkeiten des Festes hat Buchinger aber auch einige gute Tipps versteckt, die man sich zu Herzen nehmen kann: Weniger hohe Erwartungen, neue Traditionen oder einfach mal keine Weihnachtspost zu verschicken.

Wer in diesem Advent etwas Ungewöhnliches lesen möchte, auf weihnachtliche Stimmung aber nicht verzichten möchte, sollte einen Blick in "Alle Jahre nie wieder" werfen.