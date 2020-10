Ulrike Bauer kommt gerade vom evangelischen Gottesdienst, den ihre Mutter gern besucht. Sie hat einen Zettel mitgebracht, auf dem die Dramatik der Corona-Wochen in dürren Daten festgehalten ist. Schließung des Hauses am 14. März, am 9. Mai der erste Besuchstag hinter Plexiglas, am 12. Juni das erste Treffen im Garten, am 30. Juni die Aufhebung des Besuchsstopps.

Seit zwölf Jahren wohnt Bauers Mutter Mathilde Schöneich im Evangelischen Pflegeheim Planegg. Im Januar hat sie ihren 100. Geburtstag gefeiert, mit einer kleinen Party in der Kapelle. Ulrike Bauer zeigt Fotos davon: Man sieht die Jubilarin, schön frisiert und festlich gekleidet, sie steht und nimmt Glückwünsche entgegen.

"Da war sie noch total fit",

sagt ihre Tochter mit etwas Wehmut in der Stimme.

Jetzt sitzt Mathilde Schöneich meistens im Rollstuhl. Mitte Mai ist sie in ihrem Zimmer gestürzt, "ab da ging es steil bergab", sagt Bauer. Die Beine, die Augen, aber auch das Interesse an der Welt draußen – alles habe so plötzlich nachgelassen.

Ulrike Bauer macht niemandem einen Vorwurf. Dennoch denkt sie, dass die Einsamkeit der Corona-Wochen den körperlichen Abbau der Mutter beschleunigt hat. Davor sei ihre Mutter oft mit dem Rollator auf dem Gang unterwegs gewesen oder habe sich mit der Nachbarin getroffen.

Wie soll man Lebenslust bewahren, wenn man wochenlang allein im Zimmer sitzt?

Doch auch die Tochter, die vor Corona beinahe täglich zu Besuch kam, litt unter dem Ausgesperrtsein: "Es war schlimm, dass ich nicht reinkonnte, um zu helfen." Wenn sie vom ersten Besuch hinter Plexiglas berichtet, schießen der 66-Jährigen Tränen in die Augen.

Ulrike Bauer ist zerrissen zwischen Herz und Verstand: "Das hat mir schon was gegeben, sich wenigstens zu sehen.

Aber dass man sich nicht umarmen kann, war furchtbar",

erinnert sie sich. Sie sei persönlich zu allen Schutzmaßnahmen bereit. "Aber mit den alten Menschen, da muss man mehr ermöglichen", sagt sie.

Wie soll es nun weitergehen mit den Altenheimen, wenn der Winter kommt und die Infektionszahlen steigen? "Wir sind alle angespannt", sagt Astrid Ühlein. Schon jetzt gebe es wieder Fälle mit verdächtigen Symptomen. Halsweh, Husten, Fieber gehören halt dazu im Herbst. "Solche Bewohner isolieren wir vorsorglich und tragen bei ihnen wieder FFP2-Masken", sagt die Heimleiterin.

Nach zwei Corona-Infektionen im Team folgte sofort die Reihentestung aller Kontaktpersonen, zum Glück ohne Befund.

"Wir sind ständig auf Hab-acht",

sagt Ühlein.

Bei der Gratwanderung zwischen Infektionsschutz und Schutz der Lebensqualität ist Ühleins Richtung klar: "Lieber klar reglementierte Besuche als einen kompletten Besuchsstopp." Ob ihre Bewohner eine zweite soziale Isolation verkraften würden, weiß die Heimleiterin nicht. Schon die Besuchs-Ersatzlösungen mit Plexiglas-Trennwänden und digitaler Kommunikation seien zu wenig gewesen. "Denn das ist deutlich geworden:

Wir können den direkten Kontakt zu Angehörigen und guten Freunden nicht ersetzen,

auch wenn wir noch so viel anbieten", ist Astrid Ühlein überzeugt.

Die Haltung zu einer neuen Corona-Welle ist im Pflegeheim Planegg einheitlich. "Die Schutzmaßnahmen haben funktioniert", sagt Altenpfleger Lars-Joachim Morcher: "Wenn Corona wiederkommt, darf man das Haus nicht mehr ganz dicht machen." Ulrike Bauer formuliert ihre Sorge mit Inbrunst: "Ich hoffe, hoffe, hoffe, dass es so nicht wiederkommt." Das wäre auch das Schreckensszenario für Rysoletta Doelfs:

"Ich hab Angst, dass sie den Laden wieder zusperren."

Der Auftrag der Planegger an Politik und Behörden ist, jenseits der Forderung nach ausreichend Schutzkleidung und Personal, klar: Der Schutz vor dem Virus rechtfertigt nicht jede Restriktion – auch nicht bei Hochrisikogruppen. Denn ohne Gespräche, Umarmungen, gemeinsames Lachen und Weinen, ohne Abwechslung und Lebenslust ist das Leben manchmal nur noch das: ein langer, langer Winter.