Bayerisches Fernsehen zeigt viel fränkische Fastnacht

Das Bayerische Fernsehen zeigt auch dieses Jahr wieder zahlreiche Fastnachts-Sendungen. Ab 24. Januar sendet der Bayerische Rundfunk (BR) unter anderem "Die Närrische Weinprobe" aus dem Würzburger Staatlichen Hofkeller unter der Residenz, "Franken Helau" aus dem oberfränkischen Steinweisen im Frankenwald und am 14. Februar zum bereits 33. Mal den Klassiker "Fastnacht in Franken", wie der BR am Freitag mitteilte. Die Prunksitzung aus Veitshöchheim gehört nicht nur zu den beliebtesten Sendungen des BR-Fernsehens, sie ist außerdem die erfolgreichste Sendung aller dritten Programme bundesweit.

Bereits am Freitag vorgestellt wurde der Fastnachts-Song von Kabarettist Michl Müller. "Einmal im Jahr" ist eine Polka, die dazu aufrufe, in der närrischen Zeit alle Sorgen zu vergessen. TV-Premiere wird das Lied bei "Fastnacht in Franken" haben, ab sofort sei es in der Mediathek des BR abrufbar. Die finale Besetzung für die bekannteste Fastnachts-Sendung des BR stehe noch nicht fest, ein "Highlight ist aber bereits sicher", hieß es: "2020 kommt erstmals der brasilianische Karneval nach Veitshöchheim." Es sei eine Gruppe mit dabei, die eine "völlig neue Musikfarbe" in die "Fastnacht in Franken" bringe.