Die Christuskirche in Stadtsteinach hat in ihrer über 100-jährigen Geschichte bestimmt schon so einiges gesehen, aber als Theaterbühne hat sie bisher noch nie gedient. Für die Stadtsteinacher Pfarrerin Sigrun Wagner ist aber ihre Kirche genau der richtige Ort, um auch einmal ein Theaterstück aufzuführen, denn "die Christuskirche ist durch ihre kompakten Ausmaße und der guten Akustik ideal für kleine Theateraufführungen".

Christuskirche idealer Ort für "Judas"

Auch die Verantwortlichen der Naturbühne Trebgast haben die Christuskirche für ihr Stück "Judas" als idealen Ort empfunden. Sie wollen mit ihrer "Naturbühne auf Reisen" einen neuen Weg gehen, die Kirche soll miteinbezogen werden, nicht nur als Kulisse dienen, sondern als realer Spielort. Der sehr schlichte Innenraum kommt den Theatermachern sehr entgegen. Es wird keinen ExtraSchmuck oder ein Bühnenbild geben, die Konzentration liegt auf Judas, der von Andreas Gräbe eindrucksvoll dargestellt wird.

Mit "Judas" von der niederländischen Autorin Lot Vekemans kommt ein Stück in die Christuskirche, das eindrucksvoll zeigt, wie eine einzige Entscheidung ein ganzes Leben verändern kann. Judas steht noch heute für den Verrat. Aber Judas ist nach Sigrun Wagner auch eine sehr ambivalente Person mit vielen Abgründen, "aber wer von uns hat keine Abgründe?", so die Pfarrerin weiter.

Für sie ist das Stück "Judas" auch ein Stück, in dem sich Anknüpfungen an das eigene Leben finden lassen,

"es wird ein ganz großartiger Anstoß sein, um Schuld, Vergebung, Rechtfertigung und über große existenzielle Themen nachzudenken."

Judas wird in der Kirche über alles Mögliche plaudern, seine Kindheit, sein Leben und natürlich über seine Zeit mit Jesus. Er will aufräumen mit dem Bild des ewig Bösen und vielleicht eine andere Perspektive darlegen.

Sehr freies Stück, Bibel "grober Hintergrund"

Sigrun Wagner beschreibt das Stück als ein sehr freies Stück, "die Bibel dient dabei als grober Hintergrund". Also auch für alle Nichtkirchgänger ist "Judas" sehr zu empfehlen, "und da es ja tatsächlich Menschen geben soll, die seit Jahren nicht mehr in der Kirche waren, ist so ein Theaterstück doch wunderbar, um ohne Schwellenangst mal wieder in die Kirche zu gehen", fügt Wagner schmunzelnd hinzu.

Am Donnerstag 21. April, Freitag 22. April und am Samstag 23. April wird das Stück jeweils um 19 Uhr in der Christuskirche aufgeführt. Karten können online auf den Seiten der Naturbühne Trebgast erworben werden.