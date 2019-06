Pfarrerin erklärt die Bibel mit Quizfragen

Ein Bild, drei Fragen und ein kurzer Text: So bringen Heide Wunderer und Helmut Günter Lehmann in ihrem Buch den Lesern die Bibel nahe. Insgesamt sind es 24 Episoden,

Frau Wunderer, was ist aus Ihrer Sicht die kniffligste Frage in dem Buch?

Heide Wunderer: Die kommt relativ weit hinten. Da geht es darum, dass Jesus in der Stadt Nain den einzigen Sohn einer Witwe geheilt hat. Die Fragen dazu sind nicht ganz leicht zu beantworten. Insgesamt habe ich aber schon versucht, es nicht zu schwer zu machen.

Wie sind Sie darauf gekommen, biblische Geschichten in Quizform zu erzählen?

Wunderer: Die Idee zu dem Buch ist entstanden, weil mir Helmut Günter Lehmann einen ganzen Stapel Bilder geschickt hat, die er auf Packpapier gemalt hatte. Gleichzeitig ist mir aufgefallen, dass in all den Quizsendungen, die im Fernsehen zu sehen sind, die Kandidaten oft unheimlich viel über Themen wie Sport, Musik oder Geschichte wissen. Aber wenn es um religiöse Fragen geht, kennen sie die einfachsten Dinge nicht. Da dachte ich mir, ein Bibelbuch in Quizform – das wäre doch etwas Sinnvolles.

Das Buch richtet sich also nicht nur an Kinder oder Jugendliche?

Wunderer: Nein, ganz und gar nicht. Es gibt auch viele Erwachsene, die sehr wenig über die Bibel wissen. Das ist es ja, was mich als Bibel-Fan immer wieder überrascht – und manchmal auch erschreckt: Die Bibel ist das wahrscheinlich am meisten verbreitete Buch auf der Welt. Und dennoch wissen ganz viele Menschen überhaupt nicht, was darin steht. Denen wollte ich mit ein paar schlichten Fragen biblische Geschichten näherbringen.

Wie haben Sie diese Geschichte ausgesucht?

Wunderer: Da habe ich mich vor allem an den Bildern von Helmut Günter Lehmann orientiert. Es sind 24 Geschichten, die eigentlich sehr bekannt sind: die Begegnung von Maria und Elisabeth, Jesu Geburt, Jesus und die Kinder. Die Geschichten werden im Buch gar nicht erzählt. Aber die Fragen, der kurze Text und das Bild sollen dazu anregen, die Geschichte einmal nachzulesen. Deshalb steht auch immer gleich die entsprechende Bibelstelle dabei.

Lohnt sich das Nachlesen?

Wunderer: Auf jeden Fall. Ich finde, die Bibel ist bis heute hochaktuell. Sie gibt Antworten auf Fragen unserer Zeit. Daher haben wir auch das Bild von Jesus mit den Kindern als Titelbild gewählt. Es weist in die Zukunft und zeigt: Die Bibel hat uns auch heute noch viel zu sagen.