Die St.-Matthäus-Kirche in Augsburg geht neue digitale Wege

Spendenbereitschaft ermöglichte diesen Weg

Nach der ersten Corona-Welle fällte der Kirchenvorstand die Entscheidung, auch unter normalen Bedingungen weiter zu streamen. Um die Gottesdienste durch den technischen Part nicht mehr zu stören und die Qualität der Übertragung zu verbessern, kam die Idee eines Regieraums auf. Neues Equipment sollte die Gemeinde außerdem zukunftsfähig machen und bestehende Probleme lösen, zum Beispiel die Notwendigkeit, Live- und Streammix zu trennen. Kostenpunkt unterm Strich: 40.000 Euro – und damit jede Menge Geld. "Die Spendenbereitschaft vieler Menschen, nicht nur aus der Gemeinde, ermutigte uns aber, diesen Weg zu gehen", sagt Pfarrer Bachmann.

Dank der Spenden und des unermüdlichen Einsatzes zahlreicher Ehrenamtlicher ist die Vision einer TV-Regie mitten in der Kirche St. Matthäus inzwischen Wirklichkeit geworden. Im sogenannten Church-Media-Team engagieren sich heute 25 Ehrenamtliche, darunter ein Regisseur, vier Kameraleute, zwei Tontechniker und ein Grafikdesigner. Kritik an dieser Entwicklung gibt es Bachmann zufolge kaum – schließlich haben die äußeren Umstände, sprich Corona, sie hervorgebracht. "Viele sind einfach nur dankbar für alle Möglichkeiten, die es trotz Pandemie gibt."

Immer wieder interaktive Parts

Bei der Einrichtung des Studios war es dem Team nach eigenen Angaben besonders wichtig, dass ein Stream nicht nur von der ganzen Crew, sondern auch von einer einzelnen Person produziert werden kann. Und auch sonst hat das Church-Media-Team einige Erkenntnisse gesammelt, die anderen Gemeinden auf ihrem Weg in die Digitalisierung helfen könnten: "Wir haben gemerkt, dass die Kommunikation mit den Zuschauern während der Streams sehr wichtig ist, da so eine Videoübertragung sehr einseitig aufgebaut ist", sagt Pfarrer Bachmann. Deshalb versuche man immer wieder interaktive Parts einzubauen, in denen Zuschauer Fragen an den Pfarrer stellen oder an Umfragen teilnehmen können. Ebenfalls sehr wichtig: ein guter Ton. "Für Zuschauer wird es schnell sehr nervig, wenn der Pfarrer zu leise zu hören ist oder das Schlagzeug der Band konstant übersteuert", sagt Technikleiter Christian Künkel Daher seien mehrere Mikrofone sehr hilfreich.

Für die Zukunft plant die Gemeinde unter anderem, in einen mobilen Videoregieplatz zu investieren. "In erster Linie wollen wir das Mobile Setup anderen Kirchen zur Verfügung stellen, die nicht das Budget haben, sich eigenes Equipment anzuschaffen", so Künkel. Aber auch Schulungen in Schnitt und Kameraführung wären dann möglich. Und Streams von ungewöhnlichen Orten. Und das alles immer mit dem einen Ziel vor Augen: Auch Menschen zu erreichen, die eigentlich nicht in die Kirche gehen.