Das Dekanat Kempten bekommt eine neue Chefin: Im kommenden Frühjahr wird Pfarrerin Dorothee Löser ihren Dienst im Dekanat und als Pfarrerin in der Kirche St. Mang antreten, wie das Büro des Augsburger Regionalbischofs Axel Piper am Donnerstag mitteilte. Die 51-Jährige wird damit zur Nachfolgerin von Jörg Dittmar, der seit 1. September Dekan im mittelfränkischen Bad Windsheim ist.

Löser sagte, sie freue sich "sehr auf die neuen Aufgaben im Dekanat und in der Kirchengemeinde". Sie wolle "frei und kreativ" über "Bewährtes und Neues" nachdenken, erläuterte sie. Sie sei dafür bekannt, "transparent und klar zu handeln". Vor allen Dingen freue sie sich "auf die vielen Begegnungen und den Austausch mit den Menschen von Füssen, Kaufbeuren bis Lindau", sagte die gebürtige Stuttgarterin.

Löser war zuletzt seit 2021 als Referatsleiterin für die Personalangelegenheiten der Pfarrerinnen und Pfarrer, Pfarrverwalterinnen und Pfarrverwaltern der gesamten Landeskirche im Landeskirchenamt München tätig. Zwischen 2007 und 2021 war sie unter anderem geschäftsführende Pfarrerin und stellvertretende Dekanin in Freising. Löser kam 2005 als württembergische Gastvikarin in die Kirchengemeinde Eching, wurde im gleichen Jahr in Württemberg ordiniert und wechselte 2007 in die bayerische Landeskirche.