Kommenden Sonntag (17. Dezember) wird der Augsburger Dekan Frank Kreiselmeier in einem Gottesdienst in der St. Annakirche ab 15 Uhr offiziell in sein Amt als dortiger erster Pfarrer eingeführt. Kreiselmeier ist bereits seit einiger Zeit Dekan in Augsburg und teilt sich dieses Amt mit der ebenfalls schon länger in dieser Funktion tätigen Doris Sperber-Hartmann, wie das Büro des Regionalbischofs Axel Piper am Donnerstag mitteilte. Beide Dekane bilden die neue Doppelspitze, die auf die vorherige Dreierspitze folgt. Die neue Struktur biete die Chance, eine zukunftsfähige, schlanke und effiziente Leitungsstruktur zu schaffen.

Kreiselmeier werde "mit seinem langen und gut gepflegten Netzwerk" der zuständige Ansprechpartner und Dekan in der Stadt Augsburg sein, sagte Piper. Kreiselmeier übernehme den Vorsitz in den Leitungsgremien des Dekanats und sei zuständig für die Themenbereiche Erwachsenenbildung, Jugendarbeit, Kirchenmusik, Ökumene, Diakonie, Öffentlichkeitsarbeit und Ansprechpartner für die Stadt Augsburg. Zudem unterstütze und berate er die Kirchengemeinden in der Region Nord/West. Dekanin Doris Sperber-Hartmann sei weiter für die Region Süd/Ost zuständig und habe die erste Pfarrstelle in der Kirchengemeinde Königsbrunn, hieß es.

Der Wechsel zur Doppelspitze sei ein "wichtiger Schritt für die evangelische Kirche in der Region Augsburg", teilte das Regionalbischofsbüro weiter mit. Diese soll dazu beitragen, die Kirche zukunftsfähiger zu machen und auch die Aufgaben in den Kirchengemeinden effektiver zu erfüllen. Im Evangelisch-Lutherischen Dekanat Augsburg leben rund 80.000 evangelische Christen.