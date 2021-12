Nicht immer ein Segen für die Einheimischen, die ihre Heimat mit den Urlaubern teilen müssen. Ein Zustand, der den Kommunen einiges an Fingerspitzengefühl abverlangt – auch, weil die "heile Welt" der Region mit ihrer weitgehend intakten Natur, in die sich Menschen aus nah und fern immer wieder gerne zeitweise flüchten, geschützt werden muss, um weitgehend so zu bleiben.

In Füssen ist man sich dieser Verantwortung bewusst und hat bereits Anfang 2020 mit anderen Partnern das "Bündnis klimaneutrales Allgäu 2030" gegründet. Mit Maßnahmen wie Reduktion von CO2-Emissionen oder dem verstärkten Einsatz erneuerbarer Energien und der Förderung entsprechender regionaler Projekte will man bis spätestens 2030 "klimaneutral arbeiten", wie Stefan Fredlmeier, Geschäftsführer von Füssen Tourismus und Marketing, erklärt. Allein in seiner Institution mit rund 40 Beschäftigten habe man rund 250 Einzelmaßnahmen formuliert, vom umweltfreundlichen Toilettenpapier in öffentlichen Räumen bis hin zur Heizung der Büros, wie dieses Ziel erreicht werden soll. Das Beste: "Oft muss man dafür keine großen Anstrengungen unternehmen, sondern einfach an Entscheidungskurven einen anderen Abzweig nehmen", erklärt Fredlmeier.

Einsatz für den Erhalt der Umwelt

Das hätte Ludwig II. als unfreiwilligen Initiator des Allgäu-Tourismus für gut empfunden. 2016 belegte die Vorreiterrolle des Königs in Sachen Naturschutz Hubert Endhardt, Vorsitzender des Fördervereins Nationalpark Ammergebirge, in einem regionalen Zeitungsbeitrag mit seiner Quellenauswertung unter anderem der 1995 in München publizierten Briefe an seine Erzieherin Sybilla Freifrau von Leonrod. Demnach schützte Ludwig "Gottes freie, heilige Natur" konkret vor gedankenloser oder mutwilliger Zerstörung und hemmungsloser Ausplünderung. So habe er nach seiner Thronbesteigung am 10. März 1864 in seinem Herrschaftsgebiet nur die Entfernung morscher Bäume erlaubt, aber Nachpflanzungen gefordert, als beispielsweise am Eingang zum Englischen Garten in München eine Baumgruppe entfernt werden sollte. Am 10. Mai 1869 genehmigte er eine Baumaßnahme in der Schießhausstraße in Bamberg, der Alleebäume zum Opfer fielen, nur "unter der Bedingung der Nachpflanzung von Kastanienbäumen". Die von einer Interessengemeinschaft in Bamberg beabsichtigte Entfernung einer Hainallee ließ er durch das Innenministerium ablehnen.