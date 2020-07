Haus der Bayerischen Geschichte in Regensburg präsentiert Neuheiten zum einjährigen Bestehen

Dauerausstellung in Regensburg

Das Museum in Regensburg hat seine Dauerausstellung "Wie Bayern Freistaat wurde und was ihn so besonders macht" ein gutes Jahr nach der Eröffnung des Museums um neue Inhalte ergänzt.

Kunstminister Bernd Sibler stellte dabei nicht nur den neuen Wintersport-Film vor, sondern nannte das Museum auch "ein Erfolgsmodell trotz Corona". Es rangiere trotz der zwei Monate Schließzeit mit fast 480.000 Besuchern auf dem Niveau bayerischer Köngisschlösser.

Damit die Attraktivität des Regensburger Museums erhalten bleibe, und sich neuerliche Besuche immer wieder lohnten, werde die Dauerausstellung ständig überarbeitet und Neuheiten präsentiert, sagte Richard Loibl, der Direktor des Hauses der Bayerischen Geschichte.

"Wir machen keine Dauerausstellung, die 25 Jahre unverändert bleibt."

Neben dem Wintersport-Film findet sich eine erste Neuheit im ersten Kulturkabinett: Dort wurde in der Mitmachstation ein "Preußentauglicher Dialekttest" installiert, der den gesamten deutschsprachigen Raum umfasst. "Jeder und jede kann sich dort testen lassen, die Maschine sagt einem dann, aus welcher Heimatregion man stammt", warb Loibl.

König Ludwig II.

Neues gebe es auch in der Abteilung von Märchenkönig Ludwig II.: So wird künftig ein Teilstück des Kahns zu sehen sein, der den Leichnam des Monarchen aus dem Starnberger See an Land gebracht hat.

Ein ganz neues Kabinett ist den verfolgten Künstlern in der NS-Zeit gewidmet. Hier findet der Besucher Maler und Literaten, die wegen ihrer Herkunft oder Haltung nicht in das vorgefertigte Muster der NS-Ideologie passten, verfolgt oder mit Berufsverbot belegt wurden.

Historische Filmausschnitte zeigen die Künstler und ihre Werke, die die Nationalsozialisten dauerhaft aus der öffentlichen Wahrnehmung verbannen wollten. Darunter ist auch der "Blaue Turm der Pferde" von Franz Marc.

Auch die Bühne zum Widerstand gegen die atomare Wiederaufbereitungsanlage von Wackersdorf präsentiert sich erweitert. Die überarbeitete Inszenierung nehme nun noch stärker die Menschen in den Blick, die den Protest schließlich getragen hätten, sagte Loibl. Damit habe das Museum auf kritische Anmerkungen von Museumsbesuchern reagiert.

Unübersehbar hängt am Ende des Ausstellungsrundgangs ein riesiger Heißluftballon, der die Flucht zweier Familien 1979 aus der DDR über die innerdeutsche Grenze symbolisieren soll. Er ist eine Teilrekonstruktion des Fluchtballons aus dem Film von Michael "Bully" Herbig. Damit kämen die neuen Highlights im Museum rechtzeitig in dem Moment, in dem Bayern den Kunst- und Kulturbetrieb wieder hochfährt, sagte Kunstminister Sibler.