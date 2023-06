Abdel-Hakim Ourghi, heute Islamwissenschaftler und Religionspädagoge an der Pädagogischen Hochschule Freiburg, war 23 Jahre alt, als er aus Algerien nach Deutschland kam – "als indoktrinierter Antisemit", wie er selbst sagt. Ourghi ist in Tlemcen im Westen Algeriens aufgewachsen. Dort gab es ein Judenviertel, in dem aber – wie im ganzen Land – keine Juden mehr lebten.

Lehrer verwendeten das Wort "Jude" als Schimpfwort, alles Böse wurde mit Juden in Verbindung gebracht. Ein Zerrbild, das in Moscheen, Familien, Schulen und Hochschulen beständig reproduziert wurde: "Ich hasste Juden und den Staat Israel, und alles, was damit zu tun hatte, habe ich vehement abgelehnt. Nur ein Grundsatz galt für mich: Die Juden sind die Täter, und die Muslime sind die Opfer. Schuld an der Misere der Muslime in der ganzen Welt, so dachte ich, tragen die Juden."

Allgegenwärtiger Judenhass

So wie Ourghi damals dachte und fühlte, denken und fühlen viele Musliminnen und Muslime auf der Welt, auch in Deutschland.

Heute bildet Abdel-Hakim Ourghi in Freiburg Lehrer für den Islamunterricht aus. Seine liberalen Ansichten hat er in Büchern wie "40 Thesen zur Reform des Islams" (2017) oder "Ihr müsst kein Kopftuch tragen" (2018) formuliert. Sein neuestes Buch trägt den Titel "Die Juden im Koran. Ein Zerrbild mit fatalen Folgen" (Claudius, 2023).

Bei den Islamverbänden, die in der Regel auch die Ansprechpartner staatlicher Stellen sind, stoßen liberale Islam-Ideen wie die Ourghis auf Ablehnung und Widerstand. In Baden-Württemberg hat in Sachen Islamunterricht seit 2019 die "Stiftung Sunnitischer Schulrat" die Aufsicht. Der Sunnitische Rat, dem die als konservativ geltenden Vereine "Landesverband der Islamischen Kulturzentren Baden-Württemberg" und "Islamische Gemeinschaft der Bosniaken in Deutschland – Zentralrat" angehören, verweigert Ourghi die offizielle islamische Lehrerlaubnis "Idschaza" wegen angeblich fehlender fachlicher Qualifikationen. Dagegen klagt der promovierte Islamwissenschaftler gerade. Ourghi hat den Eindruck, man wolle die Stimme eines liberalen und säkularen Islam gezielt zum Schweigen bringen.

Der Islam kann zur Religion des Friedens werden

Was treibt Ourghi an? Es ist die Erkenntnis, dass seine Religion, der Islam, keine Religion des Friedens ist, wie oft behauptet wird; dass sie es aber werden könnte. Doch dafür müsste sich der übergroße Hauptstrom der islamischen Theologie jahrhundertelang gepflegten Lebenslügen stellen, in die Abgründe der eigenen Gewaltgeschichte blicken und anerkennen, dass diese ihre Wurzeln im Propheten Muhammad selbst hat. Am Verhältnis Muhammads und der Muslime zu den Juden lässt sich diese Geschichte nachzeichnen. Sie reicht mit Vehemenz und großer Wirkmacht bis in die Gegenwart.

"Die Juden im Koran" – Ourghi ist bewusst, wie heikel das Thema ist. Er will kein Wasser auf die Mühlen von rechten Islamhassern leiten oder Vorurteile gegen Muslime und den Islam verstärken. Den Islam pauschal als antisemitisch zu bezeichnen sei irreführend, betont der Freiburger Islamwissenschaftler. Doch die Behauptung, Islam und Judenfeindschaft hätten nichts miteinander zu tun sei ebenso unwahr.

Chaibar und die Folgen

Der Großmufti von Jerusalem, Mohammed Amin al-Husseini (1895/97-1974), paktierte mit dem NS-Regime. Der glühende Antisemit verpasste Adolf Hitler den Ehrennamen Abu Ali und lebte ab 1941 in Berlin. Er unterstützte den Holocaust, wurde Mitglied der SS und verbreitete die NS-Rassenpropaganda im arabischen Raum.

Am 1. und 2. Juni 1941 kam es mit deutscher Beteiligung im Hintergrund zu einem blutigen Pogrom an der jüdischen Bevölkerung Bagdads, dem sogenannten Farhud. Jüdische Geschäfte und Häuser wurden geplündert und angezündet, eine Synagoge geschändet. Zwischen 180 und 600 Menschen wurden ermordet und in einem Massengrab verscharrt.

Den europäischen und nicht zuletzt deutschen Einfluss auf den modernen arabisch-muslimischen Antisemitismus verschweigt Ourghi in seinem Buch nicht; vor allem aber will er zeigen, dass dieser Einfluss nicht Wurzel und Quelle des arabischen Antisemitismus ist, wie in gegenwärtigen Diskursen behauptet wird. Auch den christlichen Antijudaismus und den Holocaust streift er deswegen nur. Als Islamwissenschaftler geht es ihm um die Auseinandersetzung mit den kanonischen Quellen des Islam – und eben dies macht sein Buch "Die Juden im Koran" so spannend und ergiebig.

"Chaibar, Chaibar, ya yahud, dschaisch Mohammed saya’ud!" –

dieser arabische Reim ist auch in Deutschland und Europa immer wieder auf Demonstrationen gegen Israel zu hören: "Chaibar, Chaibar, oh ihr Juden! Muhammads Heer wird bald zurückkehren!" – "Khaibar 1" hießen die iranischen Raketen, mit denen die Hisbollah erstmals 2006 israelische Städte angriff. Benannt sind sie nach einer Oase, die 150 Kilometer nördlich von Medina liegt. Der Name führt mitten hinein in einen Wendepunkt der islamischen Frühgeschichte, als die friedliche Mission Muhammads in Krieg und Gewalt und den politischen "Dschihad" umschlug.