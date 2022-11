Seit Beginn des russischen Angriffskrieges Ende Februar haben rund 100.000 ukrainische Kriegsflüchtlinge Integrationskurse in Deutschland besucht. "Um sich in der neuen Umgebung besser zurechtzufinden und den Alltag bewältigen zu können, ist es wichtig, die deutsche Sprache zu erlernen", sagte Hans-Eckhard Sommer, Präsident des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (BAMF), am Dienstag in Nürnberg. Daher sei sehr schnell zum 17. März ein unbürokratischer Zugang zu den Integrationsangeboten des Bundes geschaffen worden.